به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی خاکی صدیق امروز در جمع خبرنگاران گفت : دانشگاه خواجه نصیر در سال 86 معادل 4 میلیارد تومان دارد و بخش عمده مشکل در مورد خوابگاه، تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای دانشگاه است.

وی با بیان اینکه مشکل بخش تعمیرات و تجهیزات دانشگاهها هر سال تکرار می شود، اظهار داشت : ساختمانهای دانشگاه فرسوده هستند که رسیدگی به آنها در سال 86 تحقق نیافت. برخی از این ساختمانها 50 تا 60 سال قدمت دارند به طوری که دانشکده علوم دانشگاه در حال فروپاشی و خطرناک است اما متأسفانه نتوانستیم برای این ساختمان بودجه ای دریافت کنیم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: در بخش پژوهش نیز در تجهیزات مشکلاتی داریم اما بخشی از این مشکلات را توانسته ایم با درآمدهای پژوهشی دانشگاه بر طرف و بخشی از آزمایشگاه ها را از این درآمدهای اختصاصی تجهیز کنیم در صورتی که این درآمدهای اختصاصی مانند ارتباط دانشگاه با صنعت وجود نداشت باید دانشگاه را تعطیل می کردیم.

وی از بودجه سال آینده دانشگاه خواجه نصیر اظهار بی اطلاعی کرد.