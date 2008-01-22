  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

رئیس دانشگاه خواجه نصیر:

صنعت نبود دانشگاه تعطیل می‌شد/ احتمال فروپاشی یک دانشکده

صنعت نبود دانشگاه تعطیل می‌شد/ احتمال فروپاشی یک دانشکده

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: اگر درآمدهای اختصاصی دانشگاه و ارتباط با صنایع نبود باید تا الان دانشگاه تعطیل می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی خاکی صدیق امروز در جمع خبرنگاران گفت : دانشگاه خواجه نصیر در سال 86 معادل 4 میلیارد تومان دارد و بخش عمده مشکل در مورد خوابگاه، تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای دانشگاه است.

وی با بیان اینکه مشکل بخش تعمیرات و تجهیزات دانشگاهها هر سال تکرار می شود، اظهار داشت : ساختمانهای دانشگاه فرسوده هستند که رسیدگی به آنها در سال 86 تحقق نیافت. برخی از این ساختمانها 50 تا 60 سال قدمت دارند به طوری که دانشکده علوم دانشگاه در حال فروپاشی و خطرناک است اما متأسفانه نتوانستیم برای این ساختمان بودجه ای دریافت کنیم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: در بخش پژوهش نیز در تجهیزات مشکلاتی داریم اما بخشی از این مشکلات را توانسته ایم با درآمدهای پژوهشی دانشگاه بر طرف و بخشی از آزمایشگاه ها را از این درآمدهای اختصاصی تجهیز کنیم در صورتی که این درآمدهای اختصاصی مانند ارتباط دانشگاه با صنعت وجود نداشت باید دانشگاه را تعطیل می کردیم.

وی از بودجه سال آینده دانشگاه خواجه نصیر اظهار بی اطلاعی کرد.

کد مطلب 625298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها