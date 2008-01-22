دو بازیکن تیم فوتبال صنعت مس مصدوم هستند

محسن مداحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو بازیکن مصدوم صنعت مس کرمان نمی توانند در دیدار امروز در مقابل پاس همدان به میدان بروند.

وی خاطرنشان کرد: "محسن رسولی" به دلیل پارگی ربات مچ پا به مدت سه هفته از همراهی تیم صنعت مس محروم شده است.

مداحی یادآور شد: "مهدی کیانی" نیز به دلیل کشیدگی عضلات پشت ران در دیدار امروز از همراهی صنعت مس کنار گذاشته شده است.

پزشک تیم صنعت مس کرمان ادامه داد: مثبت شدن تست دوپینگ "علی مولایی" مهاجم صنعت مس به دلیل استفاده داروی تجویز شده به وسیله پزشک متخصص به وجود آمده و کاملا ناخواسته بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در حال جمع آوری مدارک لازم برای ارائه به مراجع ذی صلاح برای رسیدگی مجدد به پرونده مولایی هستیم.