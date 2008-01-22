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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۵

دو بازیکن تیم فوتبال صنعت مس مصدوم هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: پزشک تیم صنعت مس کرمان از مصدومیت دو بازیکن این تیم فوتبال خبر داد.

محسن مداحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو بازیکن مصدوم صنعت مس کرمان نمی توانند در دیدار امروز در مقابل پاس همدان به میدان بروند.

وی خاطرنشان کرد: "محسن رسولی" به دلیل پارگی ربات مچ پا به مدت سه هفته از همراهی تیم صنعت مس محروم شده است.

مداحی یادآور شد: "مهدی کیانی" نیز به دلیل کشیدگی عضلات پشت ران در دیدار امروز از همراهی صنعت مس کنار گذاشته شده است.

پزشک تیم صنعت مس کرمان ادامه داد: مثبت شدن تست دوپینگ "علی مولایی" مهاجم صنعت مس به دلیل استفاده داروی تجویز شده به وسیله پزشک متخصص  به وجود آمده و کاملا ناخواسته بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در حال جمع آوری مدارک لازم برای ارائه به مراجع ذی صلاح برای رسیدگی مجدد به پرونده مولایی هستیم.

کد مطلب 625300

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