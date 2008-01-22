دامنه فعالیتهای آموزش فنی و حرفه ای باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی، پیش از ظهر امروز در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی افزود: استان مرکزی استانی صنعتی است که به دلیل برخی عملکردهای نامناسب دارای چند درصد نرخ بیکاری است و گسترش آموزشهای مهارتی برای کاهش نرخ بیکاری ضروری است.
استاندار مرکزی با تاکید بر تلاش دولت برای اشتغالزایی در کشور خاطرنشان کرد: اولین دغدغه دولت و رهبر معظم انقلاب بیکاری است و همه تلاش مدیران نیز در این مسیر قرار دارد.
وی ارائه طرحهایی چون اختصاص اعتبارات بنگاه های زودبازده را طرحی در راستای کاهش بیکاری خواند و ادامه داد: اجرای اصل 44قانون اساسی نیز مسیری برای مشارکت مردم در اقتصاد و توسعه کار است.
سهرابی با اشاره به صنعتی بودن استان و لزوم سرعت در اجرای اصل 44 خاطرنشان کرد: هنوز مردم شیرینی این اصل به حق قانون اساسی را نچشیده اند و این امر نیازمند یک برنامه ریزی سریع است.
وی در ادامه با مرور وضعیت استان مرکزی بیان داشت: از 15دی ماه امسال برودت هوا در کشور و استان موجب بروز مشکلاتی شد و در استان یک هزار و 400دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و یک هزار و 300نیرو به صورت شبانه روزی در امر بازگشایی و پاکسازی محورهای مواصلاتی فعالیت داشتند.
سهرابی با تاکید بر اینکه ناوگان ماشین آلات راهداری استان نیازمند نوسازی است، افزود: در استان با توجه به سردی هوای کم سابقه، کمترین حوادث را شاهد بودیم و مردم همراهی خوبی با دولت داشتند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی استانداری مرکزی نیز در این جلسه، هدف اصلی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه استان را، ارزیابی، کنترل و نظارت مستمر بر فعالیتهای انجام شده، تعیین میزان دستیابی به اهداف توسعه ای استان طی برنامه چهارم عنوان کرد.
محمدرضا امامی، بازنگری اهداف کیفی و کمی در طول برنامه، تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی استان و دستگاههای اجرایی در سال 87، امکان پایش و کنترل مستمر دستگاه های اجرایی و توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 87 به تفکیک فصل برنامه با توجه به اهداف کمی برنامه چهارم را از مهمترین اهداف فرعی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه استان دانست.
سرپرست آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای در سالهای اول برنامه چهارم توسعه استان یادآور شد: در حال حاضر 19مرکز آموزشی در بخش دولتی، 220حرفه آموزشی و 247آموزشگاه آزاد در بخش غیر دولتی در قالب 35حرفه آموزشی در استان دایر است.
عبدالجواد رهبر افزود: آموزشها در بخش دولتی در قالب دوره های یک تا 18 ماهه از طریق آموزش در مراکز ثابت، تیمهای سیار، پادگانها، زندانها، روستاها و آموزش در صنایع اجرا و نسبت به تامین و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات اقدام می کند.
وی، گسترش آموزشهای فنی و حرفهای، بررسی و شناسایی رشتهها و ظرفیتهای آموزشی مورد نیاز بازار کار، ارتقا سطح کیفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، به روز رسانی آموزشها و توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت بخش خصوصی در توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای را از راهبردها و اقدامات اولویت دار برای رفع مشکلات دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم عنوان کرد.
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