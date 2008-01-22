دامنه فعالیتهای آموزش فنی و حرفه ای باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی، پیش از ظهر امروز در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی افزود: استان مرکزی استانی صنعتی است که به دلیل برخی عملکردهای نامناسب دارای چند درصد نرخ بیکاری است و گسترش آموزشهای مهارتی برای کاهش نرخ بیکاری ضروری است.

استاندار مرکزی با تاکید بر تلاش دولت برای اشتغالزایی در کشور خاطرنشان کرد: اولین دغدغه دولت و رهبر معظم انقلاب بیکاری است و همه تلاش مدیران نیز در این مسیر قرار دارد.

وی ارائه طرحهایی چون اختصاص اعتبارات بنگاه های زودبازده را طرحی در راستای کاهش بیکاری خواند و ادامه داد: اجرای اصل ‪ 44‬قانون اساسی نیز مسیری برای مشارکت مردم در اقتصاد و توسعه کار است.

سهرابی با اشاره به صنعتی بودن استان و لزوم سرعت در اجرای اصل 44 خاطرنشان کرد: هنوز مردم شیرینی این اصل به حق قانون اساسی را نچشیده ‌اند و این امر نیازمند یک برنامه ‌ریزی سریع است.

وی در ادامه با مرور وضعیت استان مرکزی بیان داشت: از ‪ 15‬دی ماه امسال برودت هوا در کشور و استان موجب بروز مشکلاتی شد و در استان یک هزار و ‪ 400‬دستگاه ماشین ‌آلات سبک و سنگین و یک هزار و ‪ 300‬نیرو به صورت شبانه ‌روزی در امر بازگشایی و پاکسازی محورهای مواصلاتی فعالیت داشتند.

سهرابی با تاکید بر اینکه ناوگان ماشین آلات راهداری استان نیازمند نوسازی است، افزود: در استان با توجه به سردی هوای کم‌ سابقه، کمترین حوادث را شاهد بودیم و مردم همراهی خوبی با دولت داشتند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی استانداری مرکزی نیز در این جلسه، هدف اصلی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه استان را، ارزیابی، کنترل و نظارت مستمر بر فعالیتهای انجام شده، تعیین میزان دستیابی به ‌اهداف توسعه ‌ای ‌استان ‌طی برنامه چهارم عنوان کرد.

محمدرضا امامی، بازنگری اهداف کیفی و کمی در طول برنامه، تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی استان و دستگاه‌های اجرایی در سال 87، ‬امکان پایش‌ و کنترل مستمر دستگاه‌ های اجرایی و توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ‌ای استان در سال ‪ 87‬ به تفکیک فصل برنامه با توجه به اهداف کمی برنامه چهارم را از مهمترین اهداف فرعی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه استان دانست.

سرپرست ‌آموزش فنی‌ و حرفه ‌ای استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد برنامه آموزش غیر رسمی فنی ‌و حرفه ‌ای در سالهای اول برنامه چهارم توسعه استان یادآور شد: در حال حاضر ‪ 19‬مرکز آموزشی در بخش دولتی، ‪ 220‬حرفه آموزشی و ‪ 247‬آموزشگاه آزاد در بخش غیر دولتی در قالب ‪ 35‬حرفه آموزشی در استان دایر است.

عبدالجواد رهبر افزود: آموزشها در بخش دولتی در قالب دوره‌ های یک تا ‪18‬ ماهه از طریق آموزش در مراکز ثابت، تیم‌های ‌سیار، پادگانها، زندانها، روستاها و آموزش در صنایع اجرا و نسبت به تامین و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات اقدام می ‌کند.

وی، گسترش آموزشهای فنی ‌و حرفه‌ای، بررسی ‌و شناسایی رشته‌ها و ظرفیتهای آموزشی مورد نیاز بازار کار، ارتقا سطح کیفی آموزشگاه ‌های آزاد فنی و حرفه ‌ای، به روز رسانی آموزشها و توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت بخش خصوصی در توسعه آموزشهای فنی ‌وحرفه ‌ای را از راهبردها و اقدامات اولویت دار برای رفع مشکلات دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم عنوان کرد.