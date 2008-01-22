4715 نفر از کارگران استان همدان عضو تعاونیهای مسکن هستند

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تاکنون 72 تعاونی مسکن کارگری در استان همدان تشکیل شده است.

اقلامی کارگران را مهمترین رکن توسعه اقتصادی در جامعه برشمرد و افزود: در پی ابلاغ تفاهم نامه وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی، هفت هزار و 437 نفر از کارگران استان همدان واجد شرایط دریافت مسکن شناسایی شده اند.

وی تصریح کرد: 32 هکتار زمین در استان همدان برای ساخت مسکن کارگران در نظر گرفته شده است که 20 هکتار از این زمین ها مربوط به شهرستان همدان است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد: 30 تعاونی مسکن کارگری در شهر همدان فعالت می کنند.