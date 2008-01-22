فقط 45 درصد نوزادان ایرانی از شیر مادر تغذیه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیر امیرخانی در نشست "بررسی وضعیت کودکان در جهان و برنامه های ایران" که ظهر امروز در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، بیشترین عامل مرگ و میر در کودکان یک تا 59 ماهه را حوادث خانگی، ترافیکی و همچنین بیماریهای تنفسی و مادرزادی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مرگ های نوزادی مرتبط با مصرف شیر مادر است، افزود: هر قدر میزان تغذیه با شیر مادر بالا باشد، مرگ های نوزادی بیشتر کنترل می شود.

امیرخانی با تاکید بر اینکه توصیه وزارت بهداشت تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول تولد نوزاد است، گفت: در حال حاضر تنها 23 درصد کودکان زیر 6 ماه در کشور به صورت انحصاری از شیر مادر تغذیه می کنند.

به گفته وی، در حدود 76 درصد تغذیه توام دارند و در حدود 5/1 درصد کودکان زیر 6 ماه در ایران نیز بنا به دلایلی از تغذیه با شیر مادر محروم هستند.

مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، به نقش بیمارستانهای "دوستدار کودک" در این زمینه اشاره کرد و افزود: از مجموع 600 بیمارستان در کشور، 499 بیمارستان حائز شرایط قرار گرفتن در سطح بیمارستانهای دوستدار کودک هستند.

امیرخانی، همچنین از کاهش شاخص هایی که سلامت کودکان را تهدید می کند خبر داد و گفت: عارضه لاغری در کودکان ایرانی در حدود 50 درصد، کم وزنی در حدود 3 برابر و کوتاه قدی نیز در حدود 3 برابر کاهش یافته است.

وی با عنوان این مطلب که نظام های سلامت در حدود 30 درصد می توانند در ارتقاء سلامت مداخله کنند، افزود: 70 درصد این سهم در اختیار بقیه سازمانها است.

مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، با اشاره به شعار امسال وزارت بهداشت (سرمایه گذاری در سلامت کودکان یک تصمیم گیری اقتصادی خردمندانه است)، گفت: هر کشوری اگر هزینه ای در سلامت کودکان خود انجام دهد به معنای صرف منابع نیست، بلکه تصمیم اقتصادی عاقلانه است که نتایج آن متوجه جامعه و مردم خواهد بود.

امیرخانی، به هدف چهارم در وصول اهداف توسعه هزاره اشاره کرد و افزود: کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، هدفی است که در برنامه توسعه هزاره به صراحت تاکید شده و همه کشورها می بایست در این مسیر تلاش کنند.

وی، جایگاه ایران را در گروه کشورهایی که پیشرفت مناسب در این زمینه داشته اند، دانست و گفت: این گروه شامل کشورهایی است که 40 مورد مرگ به ازای هر هزار تولد زنده را دارند و وضعیت کشور ما بر اساس آمار سال 2000 ، 36 مرگ در هر هزار تولد زنده بوده که پیش بینی می شود این عدد در حال حاضر بین 30 تا 35 مرگ از هر هزار تولد زنده باشد.