به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالقاسم باقری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: 418 معدن با 5/1 میلیارد تن ذخیره بهره برداری شده است که از این معادن سالیانه 9 میلیون تن ماده معدنی استخراج و 10 هزار نفربطور مستقیم در آنها مشغول به کارند.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی تحقق توسعه پایدار بخش معدن را در گرو فعالیت افراد دارای صلاحیت فنی و مالی دانسته و بر استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله تسهیلات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی که اکتشاف، بهره برداری و فرآوری تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهای انجام شده را بیمه می نماید توسط صاحبان معادن تأکید کرد.

وی در پایان فعالیتهای معدنی در محدوده املاک دایر و مسبوق به احیاء، اجرای ماده 22 قانون معادن را تضمین کننده منافع بهره برداران معادن ذکر کرد و گفت: علاقه مندان به سرمایه گذاری در این بخش می توانند با استفاده از وب سایت اینترنتی صنعت و معدن خراسان رضوی با آدرس WWW.Khindmine.ir. به آخرین اطلاعات تخصصی مهمترین نقاط معدنی دسترسی پیدا نموده و یا با مراجعه به این سازمان از کالک های موجود که کلیه محدوده های آزاد معدنی در آنها مشخص شده است، مطلع شوند.