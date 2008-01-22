به گزارش خبرگزاری مهر، 5 درصد از سهام شرکت پتروشیمی فناوران به عنوان نخستین شرکت نفتی در بورس و پنجمین شرکت مشمول اصل 44 قانون اساسی روز 14 بهمن ماه جاری، عرضه خواهد شد.

این شرکت در زمینه احداث، راه‌اندازی، بهره برداری واحدهای متانول سوم، اسید استیک و منواکسید کربن به منظور صادرات و استفاده در صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی فعالیت می کند و در جنوب غربی ایران در ساحل خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و در زمینی به مساحت 25 هکتار واقع شده است.

همچنین سرمایه شرکت در یک مرحله افزایش از مبلغ 10 میلیون ریال به 950 میلیارد ریال رسیده است و آخرین ترکیب سهامداران شامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی(99/49 درصد)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(24/17 درصد)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(35/17 درصد)، صندوق بازنشستگی و رفاه صنعت نفت(15 درصد) و سایر (42/0 درصد) است.

بر اساس این گزارش، سود نقدی هر سهم این شرکت در سال های 1383،1384 و 1385 به ترتیب 436 ریال، 786ریال و 792 ریال بوده است.

در ترازنامه سود و زیان این شرکت سود نقدی هر سهم برای امسال، 1297 ریال پیش‌بینی شده که در هشت ماهه نخست سال، 1009 ریال آن محقق شده است. نام این شرکت به عنوان چهارصد و چهل و یکمین شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس در تابلوی فرعی درج شده است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، 11درصد سهام این شرکت نیز پس از روز اول بنا به تقاضای بازار عرضه می‌شود و با توجه به اینکه قیمت خوراک این شرکت آزاد خواهد شد، اثرات این آزادسازی بر سودآوری شرکت متعاقبا پس از دریافت نظر شرکت به اطلاع بازار خواهد رسید.