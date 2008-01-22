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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

سرمربی تیم مس کرمان:

هدف کادر فنی ارتقاء صنعت مس در لیگ برتر است

هدف کادر فنی ارتقاء صنعت مس در لیگ برتر است

کرمان - خبرگزاری مهر: امیر قلعه نوعی گفت: هدف صنعت مس در نیم فصل دوم بهبود جایگاه تیم در جدول لیگ برتر است.

قلعه نوعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به جذب دو بازیکن در خطوط حمله و هافبک دفاعی تا حدودی مشکلات تیم حل شده است.

وی تصریح کرد: تیم مس کرمان از هماهنگی خاصی در بین بازیکنان کادر فنی و مدیریت باشگاه برخوردار است که با حمایت تماشاگران و مسئولان استان و پتانسیلهای درون تیم می تواند به جایگاه بالاتری در فوتبال کشور دست یابد.

سرمربی مس کرمان گفت: امروز با تیم پاس همدان دیدار خواهیم کرد و تنها هدف مس کسب حداکثر امتیاز از این تیم است.

وی یادآور شد: گرچه پاس همدان یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر در نیم فصل اول بوده است اما با ترکیب تهاجمی این تیم را در کرمان شکست خواهیم داد.

 

کد مطلب 625327

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