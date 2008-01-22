هدف کادر فنی ارتقاء صنعت مس در لیگ برتر است

قلعه نوعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به جذب دو بازیکن در خطوط حمله و هافبک دفاعی تا حدودی مشکلات تیم حل شده است.

وی تصریح کرد: تیم مس کرمان از هماهنگی خاصی در بین بازیکنان کادر فنی و مدیریت باشگاه برخوردار است که با حمایت تماشاگران و مسئولان استان و پتانسیلهای درون تیم می تواند به جایگاه بالاتری در فوتبال کشور دست یابد.

سرمربی مس کرمان گفت: امروز با تیم پاس همدان دیدار خواهیم کرد و تنها هدف مس کسب حداکثر امتیاز از این تیم است.

وی یادآور شد: گرچه پاس همدان یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر در نیم فصل اول بوده است اما با ترکیب تهاجمی این تیم را در کرمان شکست خواهیم داد.