مایکروسافت مبارزه جدیدی را در عرصه فناوری مجازی سازی آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که مایکروسافت آماده است تا از 27 فوریه آینده سیستم عامل "ویندوز سرور 2008" را وارد بازار کند، اعلام کرده است که با هدف ورود به بازار فناوری مجازی سازی چالش جدیدی را بر ضد شرکت VMware ، ارائه دهنده خدمات و راه حلهای مجازی سازی روی رایانه های شخصی دسکت تاپ و سرور آغاز می کند.

مایکروسافت در این اقدام ضد VMware شرکت "فناوریهای کالیستا" را خریداری می کند. این شرکت متخصص فناوری مجازی سازی است.

این فناوری که به روش از راه دور دسکت تاپهای مجازی شده روی سرور را توسعه می دهد، یکی از فناوریهای سال 2008 است. همچنین مجازی سازی امکان صرفه جویی در هزینه های سخت افزاری را هم برای کاربران فراهم می کند.

براساس گزارش رویترز، همچنین مایکروسافت ائتلاف با شرکت Citrix را در دستور کار خود دارد. این شرکت در حال توسعه عملکردی برای Hyper-V ویندوز سرور 2008 است.

از استراتژیهای دیگر غول نرم افزاری دنیا در توسعه فناوری مجازی سازی می توان به ارائه خدمات مجازی سازی به کاربران ویندوز ویستا اشاره کرد.

در حقیقت مایکروسافت این عملکرد را به دو نسخه "ویندوز ویستا Home Basic" و "ویندوز ویستا Home Premium" عرضه می کند.

با این عملکرد کاربران این سیستم عامل می توانند روی محیطهای رایانه های مجازی حرکت کنند.