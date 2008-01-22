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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

200 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان همدان افزوده می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: تا پایان سال جاری 200 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی در استان همدان افزوده می شود.

محمد رضا شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: امسال 56 کارگاه صنایع تبدیلی در استان همدان به بهره برداری می رسد.

شهسواری اظهار داشت: تا کنون افزون بر 410 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی با پیش بینی اشتغال شش هزار و 156 نفر و سرمایه گذاری دو هزار و 652 میلیارد ریال از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان صادر شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 699 میلیارد ریال تسهیلات جهت احداث و توسعه واحد های صنایع تبدیلی به متقاضیان اختصاص یافته است، اظهار داشت: تا کنون بیش از 300 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان همدان یاد آور شد: سالانه چهار میلیون و 400 هزار تن محصولات کشاورزی در استان همدان تولید می شود.

کد مطلب 625333

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