200 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان همدان افزوده می شود

محمد رضا شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: امسال 56 کارگاه صنایع تبدیلی در استان همدان به بهره برداری می رسد.

شهسواری اظهار داشت: تا کنون افزون بر 410 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی با پیش بینی اشتغال شش هزار و 156 نفر و سرمایه گذاری دو هزار و 652 میلیارد ریال از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان صادر شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 699 میلیارد ریال تسهیلات جهت احداث و توسعه واحد های صنایع تبدیلی به متقاضیان اختصاص یافته است، اظهار داشت: تا کنون بیش از 300 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان همدان یاد آور شد: سالانه چهار میلیون و 400 هزار تن محصولات کشاورزی در استان همدان تولید می شود.