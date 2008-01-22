شناخت علم خانواده از ضروریات جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اشرف جواهری ظهر امروز در همایش تحکیم خانواده در اراک با اشاره به اینکه تحکیم بنیان خانواده دستور صریح دینی و لازمه توسعه متوازن است، افزود: مسلح کردن اعضای خانواده‌ به مهارتهای زندگی و تغییر الگوهای آموزشی در نهاد مدرسه از مسائلی است که باید تصمیم سازان به آن توجه کافی کنند

یک استاد دانشگاه و صاحب ‌نظر مسائل اجتماعی و خانواده نیز با اشاره به هم گسیختگی خانواده ها در عصر حاضر گفت: رشد سطح سواد درخانواده‌ ها، دسترسی ‌آسان و تسلط کودکان به ابزار نوین فناوری اطلاعاتی، مشارکت رسانه‌های صمعی و بصری در تربیت پذیری فرزندان از مسائلی است که خانواده‌های سنتی کمتر با آن مواجه بوده ‌اند.

دکتر علی اصغر احمدی افزود: رشد فناوری و صنعتی شدن روند زندگی باعث تغییرات بنیادی در ماهیت ساختاری و رفتاری خانواده ها شده است.

وی تصریح کرد: حضور فعالانه زنان در عرصه ‌اجتماع، پیشی گرفتن سطح درآمد آنان نسبت به ‌مردان، تنهایی کودکان درخانه و غیبت دوگانه شغلی والدین از دیگر مسائلی است که باید به آنها توجه ‌جدی کرد.

احمدی با تاکید بر اینکه الگوی تربیتی کلامی صرف موجب دلزدگی کودکان درمحیط خانواده می شود، افزود: خانواده‌ها باید روشهای موثر رفتاری غیرکلامی و مراقبت عمومی را جایگزین مراقبت ‌اختصاصی و توام با سایه‌ سنگین سرزنش کنند.