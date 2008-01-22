بودجه سال 87 استان مرکزی 116 میلیارد تومان است

محمد رضا امامی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از مجموع این بودجه 46 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و مابقی تملک دارایی است.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال 87 کشور 274 هزار میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: قبل از پایان سال جاری میزان اعتبارات هر دستگاه و بخش دولتی استان توزیع و ابلاغ می شود.

امامی هزینه کرد اعتبارات را در مسیرسند چشم انداز و برنامه چهارساله و توسعه استان خواند و گفت: اولویت های کاری استان مشخص شده وسند برنامه پنجم توسعه استان نیز تهیه می شود.

وی کاهش بیکاری و اشتغالزایی، توسعه صادارات، توسعه مهارتهای فنی و حرفه ای، توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی استان و تلاش برای توسعه همه جانبه استان از اولویتهای کاری سال آینده برشمرد.