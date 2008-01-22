وضعیت بسته بندی محصولات ایرانی بسیار ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عزیز گسیلی ظهر امروز در اولین کارگاه آموزشی تخصصی بسته بندی زعفران در خراسان جنوبی خواستار ارتقاء سطح بسته بندی در سطح کشور شد و افزود: محصولات کشاورزی ایران در دنیا منحصر به فرد است ولی به دلیل عدم سرمایه گذاری در جهت بسته بندی، حق محصولات ایرانی در کشور اداء نمی شود .
وی خاطرنشان کرد: کشور می تواند با بسته بندی محصولات صادراتی از طریق اجرای یک برنامه دراز مدت راهبردی و متمرکز شدن بخش خصوصی یکی از حربه های تجارت در منطقه را داشته باشد.
گسیلی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید برنامه راهبردی و استراتژیک محصولات مزیت دار کشاورزی در استان ها را تعیین کند، تصریح کرد: شرط اجرای این مسئله تقویت یک برنامه دراز مدت راهبردی برای تک تک صنف ها است.
مشاور بسته بندی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تولید 19 میلوین تن محصولات باغی، سردرختی و صیفی جات در سال گذشته در کشور، اظهار داشت: متأسفانه به علت عدم تعریف برنامه و سرمایه گذاری بخش خصوصی شش تا هفت میلیون تن از این محصولات وارد بخش صنایع تبدیلی کشور و 500 هزار تن صادر و مابقی نیز به ضایعات تبدیل شده است.
گسیلی ارائه برنامه راهبردی در صنعت بسته بندی محصولات کشاورزی را مؤثر در رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام دانست و گفت: بخش تولیدی کشور باید با سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی های روز صنعت بسته بندی محصولات را تقویت کند تا جایگاه واقعی و برتر خود را در رقابت با بازارهای جهانی بدست آورد.
وی فرهنگ سازی و توجه به مسائل بسته بندی عامل موثر در توسعه صادرات دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا کارگاه های آموزشی تخصصی بازاریابی و بسته بندی محصولات مزیت دار در استان های کشور برگزار می شود.
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