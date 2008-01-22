مازندران رتبه پنجم کشور از نظر اجرای عملیات پلیسی را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری از جمع آوری 16 هزار و 486 قلیان و پلمپ مراکز عرضه قلیان در مرحله اول جمع آوری طرح فوق خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: با فرهنگ سازی از سوی رسانه روند برخوردی پلیس برای جمع آوری مراکز عرضه قلیان در استان کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه 777 کیلو انواع مواد مخدر ده ماهه گذشته در استان کشف شده، تصریح کرد: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد 45 درصدی برخوردار بوده است.

سردار توکلی با بیان اینکه در این مدت 10 هزار و 846 نفر عوامل تهیه، توزیع و مصرف کننده مواد مخدر در استان دستگیر شدند، یادآور شد: شش ماهه دوم سال جاری پیشگیری برای ورود و مصرف مواد مخدر به مراتب بیش از دستگیری این مهم بوده است.

این مسئول عنوان داشت: با رشد 58 درصدی در دستگیری باند توزیع مواد مخدر در استان توانستیم در این مدت 78 باند توزیع مواد مخدر در استان را منهدم کنیم.

رئیس پلیس مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این مهم که رسیدن به شاخص کاهش تقاضای مواد مخدر از اهداف اساسی ناجاست، تصریح کرد: سالانه 180 میلیارد تومان جهت هزینه درمان و مصرف مواد مخدر معتادان در استان اعتبار صرف می شود.

وی بیان داشت: میزان جرائم استان در 10 ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد نه و نیم درصدی برخوردار بوده و کشفیات جرائم استان 47 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی مازندران یادآور شد: آگاهی مازندران در کشف جرم رتبه چهارم کشور را نیز در این مدت کسب کرده است.

وی در بخش دیگری از این نشست از کاهش 34 درصدی میزان قتل در استان طی این مدت اظهار امیدواری کرد و افزود: دو مورد سرقت مسلحانه در استان رخ داد و هیچ نمونه سرقت بانک در ده ماهه گذشته در استان گزارش نشده است.

سردار توکلی اظهار داشت: دهه ماهه امسال ضمن کاهش 16 درصدی در سرقت منزل میزان سرقت مغازه، اماکن، اتومبیل و موتورسیکلت به ترتیب 33، 19 ، 39 و 21 درصد کاهش داشته است.

این مسئول در ادامه از کاهش 22 درصدی تلفات درون شهری و 11 درصدی تلفات برون شهری ده ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی سبب رشد 50 درصدی در دستگیری و 166 درصدی در کشف مشروبات الکلی مواجه بودیم.

وی افزود: 100 هزار لیتر انواع مشروبات الکلی دست ساز در این مدت کشف و ضبط شد.

به گفته وی از آغاز سال جاری تاکنون 17 دفتر خدمات الکترونیک پلیس در استان تاسیس و امور پلیسی 33 هزار نفر از مردم رسیدگی شد.

فرمانده انتظامی مازندران در پایان بیان داشت: از رامسر تا نوشهر هیچ تعداد اتباع افغانی وجود ندارد و بقیه شهرهای دیگر اتباع تحت کنترل هستند.