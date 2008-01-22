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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۹

12 پروژه ورزشی در ایام دهه فجر در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

12 پروژه ورزشی در ایام دهه فجر در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی گفت: از 216 پروژه ورزشی در کشور، 12 پروژه مربوط به استان مرکزی است که در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خسرو قمری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از جمله این پروژه ها سالنهای توره، شازند، فراهان، تفرش و آشتیان به مساحت هزار و 180 متر مربع است که برای هر یک از این پروژه ها بالغ بر 250 میلیون تومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: سالن کشتی 20 در 24 فراهان با اعتبار استانی بالغ بر 60 میلیون تومان از دیگر پروژه های در دست اقدام است.

قمری اظهار داشت: 120 پروژه ورزشی در استان مرکزی نیمه تمام است که از این تعداد 60 پروژه تا پایان سال باید تکمیل می شد اما به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوایی به تعویق افتاد.

وی در ادامه با اشاره به کمبود سرانه فضای ورزشی در استان مرکزی بیان داشت: در صورتیکه برخی از سازمانها و کارخانجات سالنهای ورزشی بلااستفاده خود را در اختیار این سازمان برای استفاده عموم قرار دهند، کمبود سرانه فضای ورزشی استان حل می شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی یادآور شد: لیست تمام مکانهای ورزشی کارخانجات و سازمانها تهیه شده که استاندار مرکزی در حال پیگیری این مسئله است.

کد مطلب 625373

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