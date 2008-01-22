12 پروژه ورزشی در ایام دهه فجر در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خسرو قمری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از جمله این پروژه ها سالنهای توره، شازند، فراهان، تفرش و آشتیان به مساحت هزار و 180 متر مربع است که برای هر یک از این پروژه ها بالغ بر 250 میلیون تومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: سالن کشتی 20 در 24 فراهان با اعتبار استانی بالغ بر 60 میلیون تومان از دیگر پروژه های در دست اقدام است.

قمری اظهار داشت: 120 پروژه ورزشی در استان مرکزی نیمه تمام است که از این تعداد 60 پروژه تا پایان سال باید تکمیل می شد اما به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوایی به تعویق افتاد.

وی در ادامه با اشاره به کمبود سرانه فضای ورزشی در استان مرکزی بیان داشت: در صورتیکه برخی از سازمانها و کارخانجات سالنهای ورزشی بلااستفاده خود را در اختیار این سازمان برای استفاده عموم قرار دهند، کمبود سرانه فضای ورزشی استان حل می شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی یادآور شد: لیست تمام مکانهای ورزشی کارخانجات و سازمانها تهیه شده که استاندار مرکزی در حال پیگیری این مسئله است.