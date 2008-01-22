مازندران پیشتاز طرح مقاوم سازی مدارس در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر واثقی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته فضای مدارس مازندران با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 338 کلاس درس برای ساخت در تعهد نوسازی بوده است، اظهار داشت: برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های سال گذشته 60 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استان برای خرید تجهیزات اختصاص یافته است، افزود: 20 میلیارد ریال تجهیزات آموزشی بین مدارس استان توزیع شده است.

واثقی با اشاره به تسریع در روند ساخت مدارس تصریح کرد: در سال آینده ساخت پروژه ها از ابتدای سال آغاز می شود.

مدیر کل نوسازی مازندران با اشاره به قطع گاز برخی از مدارس استان خاطرنشان کرد: دو هزار و 370 دستگاه بخاری از سوی اداره کل نوسازی و 535 دستگاه بخاری از سوی واحد خدمات آموزش و پرورش استان بین مدارس فاقد گاز استان توزیع و هزار و 500 دستگاه دیگر در حال توزیع است .

وی با بیان اینکه 400 میلیون تومان بابت خرید کامپیوتر و 808 میلیون تومان برای تجهیز کارگاه های فنی و حرفه ای و کاردانش هزینه شده است، گفت: ادارات آموزش و پرورش تمامی نیازهای تجهیزاتی سال آینده را تا پایان اسفند ماه سال جاری به اداره کل نوسازی اعلام کنند.