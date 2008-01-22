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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

پیکر آیت‌الله نوری در بلده نور به خاک سپرده شد

ساری - خبرگزاری مهر: پیکر مرحوم آیت‌الله یحیی نوری ظهر سه‌شنبه پس از تشییع در بخش بلده شهرستان نور با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی در مسجد جامع این بخش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در نور، آیت ‌الله نوری که عمر خود را صرف خدمت و ترویج فقه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) کرده بود، ظهر روز شنبه هفته جاری مصادف با عاشورای حسینی در بیمارستان مهر تهران درگذشت.

علامه نوری فرزند مرحوم حاج شیخ اسماعیل در سال ‪ ۱۳۱۱‬در یک خاندان علمی و دینی در منطقه بلده نور متولد شد. عموی پدرش آیت ‌الله حاج میرزا یحیی نوری از علمای بزرگ نجف بود و پدرش فرزند فقیه بزرگوار، آیت ‌الله حاج ملا نصیرالدین نوری بود.

اصول فکری، فلسفی و اجتماعی اسلام، علوم اسلامی و آثار عظیم آن در تحول جهانی، تحقیق در نامگذاری منطقه نور وبلده، فتوای تحریم دخانیات و مواد مخدر، نه ‪ ۷۲‬تن بلکه ‪ ۲۲۸‬تن از شهدای کربلا و عاشورای حسینی، ریشه‌های‌ انقلاب اسلامی ایران و شرحی از هفده شهریور از جمله آثار و تالیفات آیت‌ الله یحیی نوری است.

کد مطلب 625386

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