به گزارش خبرنگار مهر در نور، آیت ‌الله نوری که عمر خود را صرف خدمت و ترویج فقه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) کرده بود، ظهر روز شنبه هفته جاری مصادف با عاشورای حسینی در بیمارستان مهر تهران درگذشت.

علامه نوری فرزند مرحوم حاج شیخ اسماعیل در سال ‪ ۱۳۱۱‬در یک خاندان علمی و دینی در منطقه بلده نور متولد شد. عموی پدرش آیت ‌الله حاج میرزا یحیی نوری از علمای بزرگ نجف بود و پدرش فرزند فقیه بزرگوار، آیت ‌الله حاج ملا نصیرالدین نوری بود.

اصول فکری، فلسفی و اجتماعی اسلام، علوم اسلامی و آثار عظیم آن در تحول جهانی، تحقیق در نامگذاری منطقه نور وبلده، فتوای تحریم دخانیات و مواد مخدر، نه ‪ ۷۲‬تن بلکه ‪ ۲۲۸‬تن از شهدای کربلا و عاشورای حسینی، ریشه‌های‌ انقلاب اسلامی ایران و شرحی از هفده شهریور از جمله آثار و تالیفات آیت‌ الله یحیی نوری است.