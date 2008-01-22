عضو ارشد کانادائی القاعده به حبس ابد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتاوا سیتی اخیرا در خبری نوشت: یک دانشجوی کانادایی که در سن 21 سالگی تا حد مقامات عالی القاعده و ارتباط مستقیم با بن لادن پیش رفته بود و پس از حادثه 11 سپتامبر دستگیر شده بود در دادگاه شهر سانت کارتین به خاطر تلاش برای انفجار سفارتخانه های آمریکا در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا به حبس ابد محکوم گردیده است.

این خبر می افزاید: اسناد سری این پرونده که اخیرا توسط دادستانی این شهرمنتشرشده حاکی است که وی دست کم سه بار با رهبران القاعده دیدار داشته و از خالد شیخ محمد مغز متفکر انفجار 11 سپتامبر دستور می گرفته است.

به نوشته این روزنامه، نامبرده دوره جنگ های چریکی ، عملیات انفجاری و الکترونیکی ، فنون شبیخون و ترور، تک تیراندازی وکاربرد موشک های دستی را دیده واز جمله نامزدان عضویت در حلقه محافظین بن لادن بوده است.

با آشکار شدن پرونده عنصر کانادائی القاعده این سئوال در اذهان شکل گرفته که چه تعداد دیگری از اتباع آن کشور در تشکیلات القاعده حضور و چه نقشی را در آن بازی می کنند. مخفی شدن هویت کانادائی یکی از سران القاعده از سوی آمریکا و کانادا طی چند سال گذشته به این شبهه شدیدا دامن زده است.