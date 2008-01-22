به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور ظهر سه شنبه در جمع نمایندگان خبرگزاریها در ساری افزود: تغییرات آب و هوایی و برف و سرمای اخیر باعث شد ‪ ۴۱۷‬هکتار از جنگل‌های حوزه این اداره کل خسارت وارد شود.

وی خاطر نشان کرد: دراثر این سرما حدود یک میلیون و ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال به بخش جنگل‌کاری حوزه استحفاظی این اداره کل نیز خسارت مالی وارد شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری ادامه داد: تغییرات آب و هوایی حدود پنج کیلومتر حصار اطراف جنگل‌کاری‌های سنواتی انجام شده را نیز تخریب کرد که برای مرمت و بازسازی آن نیاز به ‪ ۴۲۰‬میلیون ریال اعتبار است .

علیپور خسارت وارده در نتیجه رانش جاده‌های جنگلی و تخریب ساختمان حفاظتی را سه میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: برف و بادهای شدید باعث شکسته شدن حدود ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب از درختان جنگلی شد که با بررسی و ارزیابی به عمل آمده خسارت وارده در این بخش حدود ‪۲۰۰‬ میلیارد ریال برآورد شد.

وی خسارت وارده به نهالهای تولید شده را حدود ‪ ۶۳۵‬میلیون ریال اعلام کرد و افزود : به رغم اینکه در فصل درختکاری قرار داریم متاسفانه شرایط آب و هوایی عملیات درختکاری را با مشکل مواجه کرده و در بعضی نقاط عملیات درختکاری متوقف شده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری از مسوولین خواست برای جبران خسارت وارده در اسرع وقت نسبت به اختصاص اعتبار اقدام کنند.

وی گفت: در صورتی‌که اعتبار مورد نیاز در سالجاری اختصاص پیدا نکند و تعهدات مربوطه به عملیات حصارکشی و نهالکاری انجام نگیرد در آینده برای اجرای این کار نیاز به اعتبار بیشتری خواهد داشت.

‪ ۶۴۸‬هزار هکتار جنگل و ‪ ۹۰۸‬هزار هکتار مرتع از گلوگاه بهشهر تا علمده نور تحت حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری قرار دارد.