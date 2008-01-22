تامین اعتبار توسعه و ساماندهی شبکه آب تهران در بودجه 87

به گزارش خبرنگار مهر، شورای شهر تهران در خصوص تصویب دو فوریت طرح مذکور به مجلس پیشنهاد دادند در بودجه سالانه کشور ردیفی را برای ساماندهی شبکه آب تهران در نظر بگیرند.

بر اساس طرح مذکور، پیشنهاد فوق با توجه به اهمیت تامین آب مورد نیاز شهروندان تهرانی ، رعایت شاخصهای بهداشتی و زیست محیطی مربوطه و محدودیت منابع آبی موجود تهران ارائه شده است.

طبق ماده اول طرح، با توجه به محدودیت موجود در منابع آبی مورد نیاز جمعیت شهری تهران بویژه در مناطق جنوبی و جنوب شرقی که هم اکنون از طریق 200 حلقه چاه با ظرفیت 8 متر مکعب بر ثانیه تامین می شود و نیز لزوم حفظ و ارتقاء وضعیت بهداشتی منابع آبی مذکور باید هر چه سریعتر ساخت سد ماملو به اتمام برسد.

اجرای طرح آبرسانی از سد ماملو به شهر تهران از سال 81 آغاز شده و طبق برنامه زمان بندی این پروژه باید در سال 1390 با برآورد مبلغی در حدود 159 میلیارد تومان به پایان برسد اما در حال حاضر این پروژه تنها 13 درصد پیشرفت داشته است و با نحوه میزان فعلی تخصیص اعتبارات تا سال 86 ، اتمام این پروژه بیش از 18 سال به طول می انجامد.

شورای شهر با توجه به این موارد خواستار تامین اعتبار معادل 75 میلیارد تومان در سال 87 و متعاقبا معادل همین مبلغ به لحاظ افزایش قیمت مربوطه در سال 88 برای اتمام دو ساله پروژه توسط دولت شد.

همچنین با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای تامین آب مورد نیاز شهروندان تهرانی در افق اسناد فرادستی یاد شده و همچنین با توجه به اینکه از طریق اجرای طرح جامع آبرسانی و برقراری ارتباط بین تصفیه خانه های غرب و شرق امکان ثبات و پایداری در خدمات آبرسانی تا سال 1400 تامین می شود، با لحاظ اینکه پروژه یاد شده طبق ارزش ریالی سال 85 ، در حدود 118 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و باید تا انتهای سال 1390 به پایان برسد اما تنها 2 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به این دلیل شورای شهر تهران انتظار دارد با لحاظ اهمیت جبران تاخیر به عمل آمده در اجرای پروژه یاد شده و تسریع برای اتمام پروژه مذکور مطابق زمان بندی موصوف ، دولت نسبت به تامین بودجه های معادل 30 میلیارد تومان در سال 87 و متعاقبا با لحاظ افزایش قیمتهای مربوطه در بودجه های سنواتی ذیربط تا سال 1390 اقدامات لازم را اعمال کند.

ماده سوم این طرح هم به دولت پیشنهاد داد تا به وزارت نیرو اجازه دهد با استفاده از تمام راهکار ممکن نسبت به برنامه ریزی برای تامین آب مورد نیاز شهروندان تهرانی با اولویت امکان استفاده از منابع آبی موجود و در اطراف تهران در افق یاد شده اقدام کند.

همچنین شرکت آب و فاضلاب شهر تهران موظف شد در چارچوب ماموریتهای قانونی خود با استناد به سند طرح جامع شهر تهران مبنی بر ساماندهی و صیانت از محدوده حریم شهر تهران ضمن جلوگیری از ارائه هر گونه خدمات آبرسانی در خارج از محدوده مصوب شهر تهران و به منظور اعمال مدیریت بهینه در میزان مصرف آب با عنایت به تفاوت هزینه های ناشی از آبرسانی در مناطق مختلف شهر تهران که متاثر از شیب زمین و اختلاف سطح در اراضی مربوطه است و نیز در راستای تحقق رویکرد عدالت محوری در میزان دریافت هزینه های ناشی از خدمات آبرسانی به شهروندان تهرانی ، حداکثر در مدت سه ماه از زمان تصویب و ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه طرح پیشنهادی طبقه بندی میزان دریافت هزینه خدمات آبرسانی با لحاظ متغیرهای موثر در مناطق 22 گانه شهر تهران به شورای شهر برای بررسی و در صورت لزوم ارائه به مراجع ذیصلاح مطابق ضوابط و مقررات موضوعه اقدام کند.

ماده پنجم این طرح هم وظایفی را بر عهده شهرداری تهران گذاشته که طبق آن شهرداری موظف شد در راستای اعمال مدیریت بر مصرف بهینه آب در شهر تهران نسبت به تدوین ضوابط برای رعایت استانداردهای مدیریت مصرف آب در نصب تاسیسات داخلی و رعایت توسعه انشعاب فاضلاب واحدهای ساختمانی تا ابتدای معابر عمومی در ساخت و سازهای جدید به عنوان الزامات صدور پایان کار برای متقاضیان مربوطه از ابتدای سال 87 اقدام کند.