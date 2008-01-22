بیشترین فعالان IT کشور در مازندران زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران با دارا بودن 159 عضو شرکتی، 391 عضو فروشگاهی، 13 عضو هیئت مدیره، 4 عضو علی البدل و بازرس بیشترین عضو فناوری اطلاعات را در سطح کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه دو نفر از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه مازندران به عنوان عضو شواری مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور فعالیت می کنند، بیان کرد: نظارت بر حسن انجام خدمات، تنظیم روابط بین اعضا صنف و کارفرمایان، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف و ارتقا دانش فنی اعضا از وظایف نظام صنفی رایانه در استان است.

رمدانی برقراری ارتباط با استانداری، سازمان بازرگانی و اداره کل اقتصادی و دارایی استان را از دیگر شاخصه‌ها عملکردی این مرکز دانست و اظهار داشت: برقراری ارتباط با مدیر طرح و برنامه استان مازندران و حضور در شورای فناوری اطلاعات استان، اطلاع رسانی از طریق راه اندازی وب سایت، تشکیل شورای هماهنگی شهرستانها، عضو گیری در شاخه های مختلف شرکتها، فروشگاه ها، اشخاص حقیقی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت ارتقا سطح علمی اعضا از دیگر فعالیت مهم نظام صنفی رایانه در استان مازندران است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه مازندران یادآور شد: اشخاص حقیقی در چهار رده می توانند در این مرکز عضو شوند که متقاضیان واجد شرایط می توانند برای اطلاع بیشتر به سازمان نظام صنفی مازندران در خیابان فرهنگ ساری مراجعه کنند.