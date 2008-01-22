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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۳۴

سولانا:

"فارک" از فهرست سیاه اتحادیه اروپا حذف نمی شود

"فارک" از فهرست سیاه اتحادیه اروپا حذف نمی شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز تاکید کرد که این اتحادیه هیچ دلیلی برای حذف نام گروه شورشی "فارک" کلمبیا از فهرست سازمان های تروریستی نمی بیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا در یک نشست خبری به همراه "آلوارو اوریبه" رئیس جمهوری کلمبیا در بروکسل درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا با حذف نام گروه شورشی فارک از فهرست سازمان های تروریستی موافقت می کند یا خیر، به سادگی جواب داد: خیر.

وی افزود: هیچ دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.

اتحادیه اروپا در ژوئن سال 2002 میلادی و چند ماه پس از ربوده شدن یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا ، نام گروه شورشی فارک را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.

گروه فارک به تازگی و با میانجیگری "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا دو نفر از گروگان های خود را پس از شش سال اسارت آزاد کرد.

کد مطلب 625404

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