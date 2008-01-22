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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۵۰

پاپ مخالف تغییرات در واتیکان نیست

پاپ مخالف تغییرات در واتیکان نیست

مقامات واتیکان اظهار داشتند بندیکت شانزدهم قصد ندارد مراسم نیایش گذشته را اجرا کرده و به گذشته بازگرداند بلکه می‌خواهد برخی از مؤلفه‌های مهمی را که طی چند دهه اخیر از دست رفته یا فراموش شده‌اند احیا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز سرویس، جویدو مارینی رئیس بخش مراسم نیایشی پاپی در واتیکان درباره برخی از واهمه‌هایی که نسبت به نادیده گرفتن شدن اصلاحات نیایشی شورای دوم واتیکان از سوی پاپ شکل گرفته گفت: بی‌تردید تعابیر نادرستی در این باره ارائه شده، ااما حقیقت این است که راه نیایشی کاتولیکها پیوسته درحال توسعه است و ارتباط با سنتهای زنده کلیسا است.

وی افزود: این امر نیازمند احیای مؤلفه‌های قدیمی و مهمی است که از دست‌رفته یا فراموش شده‌اند.

روز 13 ژانویه پاپ مراسم عشای ربانی را در کلیسا کوچک سیستین برگزار کرد که طی آن محراب را به صورت سنتی مورد استفاده قرار داد و پشت به شرکت کنندگان در مراسم ایستاد که این امر از سوی تحلیل‌گران واتیکان به بازگشت پاپ به سنتهای پیش از اصلاحات تعبیر شد اما رئیس مراسم نیایشی پاپ گفت: جهت ایستادن پاپ منعکس کننده شرایط ویژه هنری کلیسای کوچک سیستین است.

وی یادآور شد: در برخی شرایط خاص به علت وضعیت هنری یک محل مقدس برگزارکننده مراسم از محراب باستانی استفاده می‌کند که زمان این روی برگرفتن بسیار کوتاه است. بنابراین این امر را نمی‌توان بازگشت به گذشته تعبیر کرد.

کد مطلب 625406

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