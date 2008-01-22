تربیت عالمان قرآنی بدون عمل مفهوم خاصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، قاسم عزیز زاده گرجی عصر سه شنبه در گردهمایی کارشناسان قرآن و عترت و مدیران مؤسسات قرآنی استان مازندران اظهار داشت: نشر فرهنگ قرآنی توسط انسان ها زمانی حاصل می شود که افراد واجد شرایط بسیاری در این خصوص فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر طهارت، مطهر بودن افراد نیز از خصوصیات نشر فرهنگ قرآنی است، افزود: طهارت بخشی از مواردی است که نمی توان آن را از تعالیم قرآنی جدا کرد.

گرجی دلسوزاندن برای شاگردان مفاهیم قرآنی را از دغدغه های اصلی کارشناسان و مربیان قرآنی عنوان کرد و گفت: در دنیای امروز باید ظرفیت معلمان این حوزه را متناسب با قابلیت های تربیتی قرآنی افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه مستشرقین در تعالیم خود نگرانی پرورشی و تربیتی را ملاک مطالعات خود قرار نمی دهند، تصریح کرد: تکرار اشتباهات مستشرقین در تعالیم قرآن توسط ما قابل قبول نیست زیرا تربیت عالم قرآنی بدون عمل به مفاهیم عالی آسمانی معنایی ندارد.

گرچی اولویت نخست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فعالیت دینی عنوان کرد و افزود: اعتبارات خوبی در زمینه طرح جامع حفظ و مفاهیم قرآن کریم تعیین شده است .

گرجی با اعلام تعداد 100 کلاس مفاهیم و 36 کلاس حفظ قرآن به اجرایی شدن طرح جامع مفاهیم توسط مؤسسات قرآن تأکید کرد و گفت: امیدواریم با در اختیار داشتن سنین آموزشی 15 تا 35 سال در جهت تعمیق مفاهیم عالی قرآن موفقیت چشمگیری را کسب کنیم.