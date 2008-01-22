سربازان پاسدار صلح فیلیپینی عازم هائیتی و لیبریا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبکه تلویزیونی فیلیپین خبر داد که ژنرال هرموشن اسپرون فرمانده کل ارتش فیلیپین از 318 سربازی که قرار است بزودی به کشورهای هائیتی و لیبریا اعزام شوند، خواست به بهترین نحو وظیفه خود را انجام دهند.

اولین گروه از سربازان فیلیپینی که حدود 164 نفر می شوند، روز چهارشنبه و همچنین روز ششم فوریه عازم خواهند شد.

گروه دوم که شامل 154 سرباز است، در روز 30 ژانویه عازم هائیتی می شوند.

سربازان فیلیپینی عضو پاسدار صلح سازمان ملل در کشورهای تیمور شرقی، ساحل عاج و سودان نیز حضور دارند.