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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حمل علامت در ایام عزاداری در کرج به یک درصد کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: در محرم امسال حمل علامت توسط هیئتهای عزاداری شمال کرج به یک درصد کاهش یافت.

حجت الاسلام علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال جاری طبق اعلام قبلی این سازمان با هیئتهایی که اقدام به حمل علامت کرده بودند برخورد جدی می شود و کارت رئیس هیئت متخلف باطل خواهد شد.

وی افزود: مسئولان هیئتهای مذهبی شهرستان در ایام عزاداری بیشترین همکاری را با نیروهای انتظامی کردند و بیش از گذشته به رعایت قوانین و مقررات شرعی و شهری مقید بودند.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری میزان نصب شمائل ائمه در محدوده شمال کرج نیز به صفر رسید.

محبی خاطرنشان کرد: شهرستان کرج اولین شهرستانی بود که در جهت جمع آوری علم از دستگاه عزاداری امام حسین اقدام کرد و سال گذشته 80 درصد هیئتها این مسئله را رعایت کردند که این میزان در سال جاری به شدت کاهش یافت.

کد مطلب 625414

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