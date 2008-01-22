حمل علامت در ایام عزاداری در کرج به یک درصد کاهش یافت

حجت الاسلام علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال جاری طبق اعلام قبلی این سازمان با هیئتهایی که اقدام به حمل علامت کرده بودند برخورد جدی می شود و کارت رئیس هیئت متخلف باطل خواهد شد.

وی افزود: مسئولان هیئتهای مذهبی شهرستان در ایام عزاداری بیشترین همکاری را با نیروهای انتظامی کردند و بیش از گذشته به رعایت قوانین و مقررات شرعی و شهری مقید بودند.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری میزان نصب شمائل ائمه در محدوده شمال کرج نیز به صفر رسید.

محبی خاطرنشان کرد: شهرستان کرج اولین شهرستانی بود که در جهت جمع آوری علم از دستگاه عزاداری امام حسین اقدام کرد و سال گذشته 80 درصد هیئتها این مسئله را رعایت کردند که این میزان در سال جاری به شدت کاهش یافت.