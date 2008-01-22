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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۳۴

61 هزار نفر در مانه و سملقان رای می دهند

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی گفت: 61 هزار در این شهرستان در انتخابات هشتمین دوره مجلس واجد شرایط اخذ رای هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جهانی عصر امروز در شورای اداری شهرستان مانه و سملقان در آشخانه افزود: حدود سه هزار نفر از واجدین شرایط اخذ رای در این شهرستان را رای اولیها تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: 90 شعبه اخذ رای ثابت و سیار شهری و روستایی برای این دوره از انتخابات مجلس برای شهرستان مانه و سملقان پیش بینی شده است.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان هیئتهای اجرایی انتخابات را امین مردم دانست و تصریح کرد: هیئتهای اجرایی باید از آرای مردم به خوبی حفاظت کنند و به انتخاب مردم احترام بگذارند.

جهانی افزود: برای هیئتهای اجرایی حضور گسترده مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس مهم بوده و نتیجه هر آنچه هست به مردم تعلق دارد.

کد مطلب 625416

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