61 هزار نفر در مانه و سملقان رای می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جهانی عصر امروز در شورای اداری شهرستان مانه و سملقان در آشخانه افزود: حدود سه هزار نفر از واجدین شرایط اخذ رای در این شهرستان را رای اولیها تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: 90 شعبه اخذ رای ثابت و سیار شهری و روستایی برای این دوره از انتخابات مجلس برای شهرستان مانه و سملقان پیش بینی شده است.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان هیئتهای اجرایی انتخابات را امین مردم دانست و تصریح کرد: هیئتهای اجرایی باید از آرای مردم به خوبی حفاظت کنند و به انتخاب مردم احترام بگذارند.

جهانی افزود: برای هیئتهای اجرایی حضور گسترده مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس مهم بوده و نتیجه هر آنچه هست به مردم تعلق دارد.

