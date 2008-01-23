دومین اردوی تیم والیبال نوجوانان با 31 بازیکن برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم والیبال نوجوانان کشورمان خود را برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان آماده می کند.

محمدرضا موذن، مصطفی حیدری، علی نوروزی، بهزاد حیدری شاهی، سید امیر حسینی نسب، کاظم زودگر، محمد جواد زارعیان، کیارش ملکی، صابر ذاتی، سجاد ملکی، علی جعفری، سعید زروکیان، هومن تشکری، علی ذوالفقاری، حسین قلی زاده، شهروزهمایون فرمنش و آرش امرایی نفراتی هستند که به همراه کمال قریشی، سعید امیری، ایمان دهقانی، پویا حبیبی، بابک امیری، سید محسن سعادت، پویا جعفری، مرتضی بازارگرد، علی اکبر قاسمی، محمد امین کرمی، سامان فائزی، مهیار حسینی، سعید ملاملکی و حامد کاظمی صابر برای شرکت در اردوی دوم تیم والیبال نوجوانان دعوت شده اند.

اولین اردوهای تدارکاتی این تیم از یک شنبه گذشته با شرکت 24 بازیکن زیر نظر ایرج مظفری (مربی) در ورزشگاه آزادی آغاز شده و تا پنجشنبه هم ادامه دارد.

رقابت های قهرمانی والیبال نوجوانان آسیا و انتخابی جهان (3تیم) از 22 تا 28 مهرماه سال آینده در سریلانکا برگزار خواهد شد.