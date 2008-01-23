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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

"فرزندان بیمار" به منزل شما می‌آید

"فرزندان بیمار" به منزل شما می‌آید

نسخه وی‌سی‌‌دی فیلم سینمایی "فرزندان بیمار" از سوی موسسه رسانه‌های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 2004 آمریکاست. کارگردانی را گراهام تیکستن به عهده دارد و بازیگرانی چون اندی گارسیا، فرانسس اوکانر، آنجلا بست، هری ایدن و کریستوفر شایر در آن بازی کرده‌اند. وی سی دی "فرزندان بیمار" با زمان 88 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم درباره دختری هفت ساله به نام فرانسیس هیوود است که در اثر تصادف به کما می‌رود. بن برادر 12 ساله‌ او که شاهد ماجرا بوده، دچار شوک می‌شود. جک و آلیسن پدر و مادر آنها که با هم مشکل دارند تصمیم می‌گیرند به خاطر فرزندانشان اختلافات را کنار بگذارند و از دو فرزند آسیب دیده خود مراقبت کنند.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به رانلد باس فیلمنامه نویس و لوکاس استربل مدیرفیلمبرداری اشاره کرد. "فرزندان بیمار" در ژانر درام قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

کد مطلب 625425

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