بانکهای خراسان شمالی 78 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی جاوید عصر امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی افزود: در استان خراسان شمالی یک هزار و 451 واحد مسکونی در قالب اجاره 99 ساله در دست ساخت قرار گرفته و براساس بررسی وزارت مسکن و شهرسازی این استان در ساخت و پیشرفت فیزیکی این پروژه رتبه برتر را در کشور به دست آورده است.

وی اظهار داشت: سهمیه پیش بینی شده برای مسکن اجاره ای 99 ساله و قرارداد پنجساله برای سال 86 حدود 20 هزار واحد مسکونی بوده که برای ساخت این تعداد واحد مسکونی یک هزار و 450 میلیادرد ریال تسهیلات بانکی نیاز است.

جاوید گفت: براساس توافقاتی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و مدیران عامل بانکهای دولتی انجام شده این بانکها با پرداخت 145 میلیون ریالی تسهیلات مسکن برای هر واحد مسکونی موافقت کرده و قرارداد امضاء کردند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: این سازمان نیز زمین دولتی به صورت رایگان در اختیار شرکتهای تعاونی که مورد تائید اداره کل تعاون استان خراسان شمالی قرار گیرند، قرار می دهد و ما برای ساخت 34 هزار واحد مسکونی زمین داریم.

وی گفت: سازمان مسکن و شهرسازی استان برای شهر بجنورد که مشکل عمده ای در زمینه مسکن دارد؛ شهرک گلستان را در شمال این شهر آماده کرده و در این مکان زمین به اندازه ساخت 30 هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.

جاوید در مورد مصوبه افزایش نرخ تراکم مازاد شورای اسلامی شهر بجنورد عنوان کرد: مصوبات شورای اسلامی شهر در بخش افزایش نرخ تراکم مازاد باید پس از تایید از سوی فرمانداری به وزارت کشور ارسال شود که در صورت تائید این وزارتخانه اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: تا قبل از تایید این مصوبه از سوی وزارت کشور شهرداری حق افزایش نرخ افزایش تراکم مازاد را برای شهر بجنورد نداشته و هرگونه دریافت هزینه اضافی غیر قانونی است.