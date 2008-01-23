"کولی" به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1381 ایران است. کارگردانی آن را علی شاه حاتمی به عهده دارد و بازیگرانی چون سلمان غنخوار احمدی، زیبا صابری و غلامعلی پورعطایی در آن بازی کرده‌اند. وی سی دی این فیلم با زمان 84 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم درباره روستایی به نام تلخک است که دچار خشکسالی است. اهالی پس از قرعه‌کشی فاروق را برای آوردن دوتاری می‌فرستند. فاروق دوتاری را می‌آورد، اما او هنگام نواختن مقام الله نوجوانی از اهالی روستا به نام رسول را با چکاوکانی که شکار کرده می بیند و روستا را ترک می کند.

از دیگر عوامل فیلم می توان به محمد احمدی مدیر فیلمبرداری، بهزاد بهزادپور تدوینگر و فردین خلعتبری آهنگساز اشاره کرد. "کولی" دیپلم افتخار بهترین فیلم هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان در سال 81 و فیل نقره ای بهترین فیلم سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودکان حیدرآباد هندوستان را در سال 82 دریافت کرده است.

شاه‌حاتمی متولد 1339 در تهران است. فعالیت هنری را در سینما با بازیگری و کارگردانی فیلم کوتاه آغاز کرد. او ساخت چند مجموعه تلویزیونی را هم در کارنامه دارد که "خوش رکاب" از پرمخاطب ترین آنها به شمار می‌آید. فیلم‌های بلند وی عبارتند از "گودال"، "تعقیب سایه‌ها"، "پرنده آهنین"، "آخرین شناسایی"، "لاک پشت"، "دوستان" و "ترکش‌های صلح".

نویسندگی فیلمنامه‌های "گودال"، "سجاده آتش"، "بلوف"، "لاک پشت"، "دوستان" و "کولی" و بازی در فیلم‌های "گورکن"، "زنگ‌ها" و "گذرگاه" از فعالیت‌های دیگر این کارگردان است.