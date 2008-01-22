سومین پیروزی پرسپولیس برابر صنعت نفت / پیروزی مقاومت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین دیدار از هفته نخست دور برگشت رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، تیم فوتبال مقاومت سپاسی موفق شد برابر میزبان خود شیرین فراز کرمانشاه با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یابد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که از ساعت 14 و در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد، هاشم بیگ زاده در دقیقه 85 موفق شد گل برتری شاگردان غلامحسین پیروانی را به ثمر برساند.

همچنین در ورزشگاه آزادی تهران تیم فوتبال پرسپولیس که از ساعت 14:30 دقیقه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برابر صنعت نفت آبادان به میدان رفته بود موفق شد با نتیجه یک بر صفر میهمان خود را شکست داده تا با 39 امتیاز به صدرنشینی اش پیروزی در رقابت های لیگ برتر ادامه دهد.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده رحیم رحیمی مقدم بود، عباس آقایی هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در دقیقه 20 گل پیروزی شاگردان افشین قطبی را به ثمر رساند. این سومین پیروزی پرسپولیس در سالجاری برابر صنعت نفت بود. این دو تیم دو بار در لیگ برتر و یک بار در جام حذفی به مصاف هم رفته اند.

ضمن اینکه محمدرضا مامانی از تیم فوتبال پرسپولیس و فواد بغلانی از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بازیکنانی بودند که در این دیدار از رحیمی مقدم کارت زرد گرفتند.