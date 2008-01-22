مجلس فردا برای تعیین مهلت اجرای آزمایشی طرح تثبیت اختراعات رای گیری می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز تعدادی از نمایندگان درخواست کردند طرح ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی، علائم و نامه های تجاری و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 برای تعیین مدت اجرای آزمایشی به صورت خارج از نوبت بررسی شود.

سپس این تقاضا به رای نمایندگان گذاشته شد و نماینده به بررسی خارج از نوبت این دو طرح رای مثبت دادند.

این دو طرح طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و مصوب شده و فردا در صحن علنی مجلس برای مدت اجرای آزمایشی آنها رای گیری خواهد شد.

طرح های مذکور در ردیف 10 و 11 دستور هفتگی مجلس قرار داشت.

همچنین در جلسه علنی امروز طرح دو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در این استفساریه خود برای رفع تبعیض میان بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های واجد شرایط مقرر کرده بودند بیمه شدگان واحدها و کارگاههای تولیدی و صنعتی شامل تمامی صندوق های بازنشستگی از قبیل تامین اجتماعی آینده سازوکار سایر صندوق های واجد شرایط می باشد که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

نمایندگان در جهت رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند چون مواد 9 و 10 قانون برنامه سوم و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوق های بازنشستگی است.

بنابراین منظور قانونگذار در قانون فوق الذکر و تبصره آن از بیمه شدگان واحدها و کارگاههای تولیدی و صنعتی در مواد 9 و 10 بیمه شدگان تحت پوشش کلیه صندوق های بازنشستگی می باشد.