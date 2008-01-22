مستند کرمپور به جشنواره فیلم فجر نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که عوامل سازنده این فیلم مستند تلاش داشتند نخستین نمایش آن در بخش چشم واقعیت جشنواره امسال باشد، اما ادامه مراحل فنی آماده‌سازی مستند "M.I.S، صد سال بعد" باعث شد این فیلم به بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نرسد.

گروه تولید "M.I.S، صد سال بعد" در پشت صحنه فیلم

احتمالا نخستین نمایش این مستند خردادماه 87 در صد سالگی کشف نفت در مسجد سلیمان خواهد بود. "M.I.S، صد سال بعد" روایتی از صد سالگی کشف نفت در ایران و تاثیر آن بر زندگی مردم شهر مسجد سلیمان است. تصویربرداری این فیلم اوایل دی انجام شد و نازنین مفخم هم اکنون در حال تدوین آن است. فرهاد ورهرام هم کار تحقیق و پژوهش آن را انجام داده است.