احتمال قطع گاز در خراسان شمالی

رضا تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشترکان گاز در استان خراسان شمالی برای مواجه نشدن با قطع گاز خانگی باید میزان مصرف خود را کاهش دهند.

وی اظهار داشت: مشترکان خانگی با خاموش کردن وسایل گرمایشی گازی و تنظیم دمای خانگی خود بین 18 تا 21 درجه می توانند برای جلوگیری از قطع گاز به شرکت گاز استان خراسان شمالی کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالی افزود: همچنین مشترکان گاز ضمن خاموش کردن بخاری اضافی در منازل و اقامت در یک اتاق و پوشیدن لباس گرم در داخل منازل میزان مصرف خود را کاهش دهند.

تقی نژاد اظهار داشت: با در پیش بودن سرما در روزهای آینده براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی چنانچه مشترکان استان صرفه جویی در مصرف نداشته باشند با افت فشار گاز احتمال قطع گاز وجود دارد.