پرواز هليكوپترهاي امداد هوايي بر فراز جاده هراز و چالوس در ايام نوروز

رييس جمعيت هلال احمر استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" در حال حاضر يك فروند هليكوپتر تحت اختيار اين جمعيت قرار دارد و در تلاش هستيم كه براي پوشش بهتر اين دو جاده حساس و مسافر خيز بويژه در ايام نوروز يك فروند ديگر نيز به اين منظور اختصاص دهيم."

دكتر حميد رضا دهقان ادامه داد:" اگر چه در ايام عادي سال 11 پست ثابت امداد در جاده هاي استان تهران خدمات رساني مي كنند اما با توجه به بالا رفتن حجم مسافرت ها در ايام نوروز اين پايگاهها از 27 اسفند ماه تا 18 فروردين به 57 پست امداد نوروزي افزايش مي يابند."

خدمات امدادي هلال احمررايگان است

وي ادامه داد:" تمامي خدمات امدادي هلال احمر كاملا رايگان است و هيچ نيروي حق دريافت وجه از مسافران را ندارد و مردم نيز به محض مشاهده چنين تخلفاتي موارد را به مراكز جمعيت هلال احمر اطلاع رساني كنند."

دكتر دهقان از فعاليت جوانان هلال احمر در مبادي جاده هاي استان تهران خبر داد و افزود:" با همكاري جوانان و داوطلبان عضو هلال احمر در ابتداي جاده هاي منتهي به استان تهران و در نقاطي از شهر تهران كه جاذبه هاي توريستي دارد ، چادرهايي داير مي شود كه در آن ضمن راهنمايي مسافران نوروزي پوستر، بروشور و جزواتي به منظور آشنايي مسافران با شهر تهران توزيع مي شود."