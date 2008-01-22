به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبت، دالایی لامای چهاردهم رهبر معنوی بودائیان تبت طی یک مصاحبه اختصاصی با شبکه ای تی وی نیوز درخواست تظاهرات مسالمت‌آمیز را مطرح کرد.

این اقدام از جمله تلاشهایی است که در اعتراض به مسئله نقض حقوق‌بشر در چین صورت می‌گیرد و بازی‌های المپیک امسال را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

دالایی لاما از دعوت پیروان خود برای برگزاری تظاهرات به عنوان تأکید بر مشقف مردم تبتی یاد کرد که قربانی حکمرانی چین شده اند، اما چین مدعی است از نظر تاریخی حق حکمرانی در تبت به آن کشور تعلق داشته و تبت بخش غیرقابل انتقال قلمرو چین است.

بسیاری از مردم تبت احساس می‌کنند که مسئله برگزاری این بازیها در چین با هدف جنبش المپیک که خواستار ساخت جهانی صلح‌آمیز و ارتقای درک بین‌المللی به‌واسطه آموزش جوانان از طریق فرهنگ و ورزش است منافات دارد.

آنها همچنین از این امر واهمه دارند که پکن از المپیک به عنوان سکویی برای معرفی خود به عنوان جامعه‌ای آزاد و باز به سایر جهانیان سود ببرد.

دالایی‌لاما در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق پس از اشغال نظامی تبت توسط ارتش کمونیست چین به هندوستان متواری شد و مبارزات غیرخشونت آمیز وی در سال 1989 جایزه نوبل صلح را برای این راهب بودایی به ارمغان آورد. این راهب 72 ساله تبتی دولت معزول شده و بودائیان تبتی را از دارمسالای هندوستان هدایت می‌کند.