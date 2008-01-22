سپاهان برابر پگاه پیروز شد/ شکست صباباتری و تساوی سایپا درخانه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 14:45 امروز با برگزاری 5 دیدار همزمان آغاز شد که در ورزشگاه دستگردی تهران تیم فوتبال سپاهان موفق شد با نتیجه 3 بر یک پگاه را شکست دهد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که سپاهان به علت محرومیت مجبور شده بود در تهران میزبان پگاه باشد، حجت زاد محمود( 2گل) و عماد رضا برای سپاهان گلزنی کردند و افشین چاووشی تک گل پگاه را به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای برگزار شده هم نتایج زیر بدست آمد:

* برق شیراز یک - پیکان تهران یک

گل ها: مهدی کریمیان (60) برای برق شیراز - ابراهیم توره (19) برای پیکان

* صباباتری تهران صفر- ابومسلم مشهد یک

گل: ریکاردو تکسیه را(44) برای ابومسلم

* مس کرمان 2 - پاس همدان صفر

گل ها: پائولو داسیلوا (1+45) و (52) برای مس کرمان

* سایپا تهران 2- راه آهن تهران 2

گل ها: جواد آشتیانی (80) و (2+90) برای سایپا - امین ترکاشوند (70) و احمد تقوی (74) برای راه آهن

ضمن اینکه دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی با ذوب آهن اصفهان هم به علت نامساعد بودن شرایط جوی به زمان دیگری موکول شد. دیدار تیم های فوتبال استقلال اهواز و استقلال تهران نیز در حال برگزاری است.