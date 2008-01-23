مناقشات جهان ما خاستگاه دینی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در کانادا، خانم کارن آرمسترانگ در مصاحبه با آندره آ بیستریچ که در بیستمین شماره نشریه اسلامیکا منتشر شده با اشاره به این نکته که این عقیده که اسلام به زور شمشیر به مردم تحمیل شده است افسانهای است که غرب و در دوران حنگهای صلیبی ساخته اظهار میدارد: این افسانه مربوط به همان دورهای است که مسیحیان غربی جنگهای خشونتباری را علیه اسلام به عنوان جنگ مقدس به راه انداخته بودند.
وی همچنین تأکید میکند: قرآن خشونتطلبی را منع میکند و جنگ را تنها در شکل دفاع از خود تجویز میکند. زمانیکه دشمن به صلح مایل است قرآن به مسلمانان امر میکند که سلاح بر زمین بگذارند و پیشنهاد صلح را بپذیرند. حتی اگر آن پیشنهاد در ظاهر کاملاً به نفع آنان نباشد.
آرمسترانگ اظهار داشت: علاوه بر آن مسلمانان مجاز نیستند به غیرنظامیان حمله کنند و یا املاک و ساختمانها را تخریب کنند. استفاده از آتش نیز در میدان جنگ مجاز نیست.
وی همچنین با تأکید بر این نکته که اختلاف و چنددستگی در جهان امروز ناشی از دین و یا فرهنگ دینی نیست گفت: این امر اساسی سیاسی دارد. در جهان امروز قدرت نامتوازن است و آن گروه که قدرت ندارد در تلاش است تا سلطه قدرتهای بزرگ را به چالش بکشد و خود را مستقل از آنان اعلام کند و گاه برای این منظور از زبان مذهب سود میجوید.
خانم آرمسترانگ سالها به عنوان یک راهبه مسیحی در خدمت کلیسا بوده است و امروزه به عنوان یک صاحبنظر در حوزه دین در جهان غرب مطرح است. او دانش آموخته آکسفورد است و کتابهای متعددی در زمینه مذهب به چاپ رسانده است. وی هماکنون یکی از 18 نفری است که در بنیاد تأسیس شده توسط رییس سابق سازمان ملل کوفی عنان با هدف تلاش برای گفتگو میان جهان اسلام و غرب فعالیت میکند.
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