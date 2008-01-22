ارزش معاملات بورس کالای ایران از 425 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز سه‌شنبه بورس کالای ایران 50 هزار و 963 تن عرضه و در مقابل 47 هزار و 240 تن تقاضا برای محصولات فوق بود که شامل 44 هزار و 523 تن عرضه و در مقابل 46 هزار و 880 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 6 هزار و 440 تن عرضه و در مقابل 360 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد ،42 هزار تن تن انواع ورق گرم در 2 رینگ معاملاتی به ارزش 299 میلیارد و 549 میلیون و 400 هزار ریال به صورت سلف مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 15/94 و 36/70 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه کنستانتره مولیبدن، 210 تن سولفور مولیبدن در 13 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 66 میلیارد و 972 میلیون ریال به صورت نقدی مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن وارزش 47/0 و 73/15 درصد از کل بازار بود.

همچنین در گروه آلومینیوم 2 هزار تن شمش وبیلت آلومینیوم در 7 رینگ معاملاتی به ارزش 56 میلیارد و 805 میلیون و 780 هزار ریال به صورت نقدی به فروش رفت که از نظر وزن وارزش به ترتیب 48/4 و 34/13 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه روی 40 تن شمش روی به ارزش یک میلیارد و 36 میلیون ریال داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 09/0 و 24/0 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در معاملات امروز 3 تن کنسانتره فلزات گرانبها در رینگ فلزات عرضه شد که تقاضایی برای آن وجود نداشت. در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه کنجاله ، 225 تن کنجاله سویا به صورت سلف و نقدی در 3 رینگ معاملاتی به ارزش 997 میلیون ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 50/0 و 23/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه ذرت، 135 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 390 میلیون و 750 هزار ریال به صورت سلف و نقدی در 2 رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 30/0 و 09/0 درصد از کل بازار بود.

در معاملات امروز ، در گروه شکر 5 هزار و 500 تن شکر عرضه شد که تقاضایی برای آن وجود نداشت.