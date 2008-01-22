امنیت جوهره حاکمیت در نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام دری نجف آبادی در جلسه شورای تامین استان زنجان افزود: شورای تامین استان با هوشیاری و تعامل در جهت حفظ امنیت استان اهتمام ورزد و از تمام ظرفیت ها استفاده کند چرا که خدمت در اردوگاه امنیت از خدمت در بقیه بخش ها مفیدتر و لازم تر است چرا که امنیت جوهر حاکمیت است.

وی تاکید کرد: مقتضی برای 14 ماه آینده استان استراتژی تامین امنیت همه جانبه را ترسیم نموده و با هماهنگی ارگانهای مختلف امنیت را پایدار در بخش های مختلف استان برقرار سازید.

دری نجف آبادی دیانت از مردم را پشتوانه سرمایه ای برای تامین امنیت جامع دانسته و گفت: باید استفاده بهینه از این نعمت ارزشمند صورت پذیرد.

وی افزود: حضور فعالانه شورای تامین در شورای مختلف ، بسترسازی برای رویش ها و کاهش ریزش های اجتماعی ، ایجاد وابستگی و علاقه به نظام و همگرایی اجتماعی به منظور جلوگیری از جولان عناصر فرصت طلب باید در دستور کار قرار گیرد.

دادستان کل کشور گفت: باید مردم را برای کار و تولید و سرمایه گذاری بسیج کنید و از ظرفیت های فراوان بالقوه استان حداکثر بهره برداری صورت پذیرد ، به امور و تنظیم پرونده ها به عنوان یک ضرورت ملحوظ قرار گیرد و استان به عنوان یک الگو در جهت تحقق سیاست های کلان دستگاه قضایی نمونه باشد.

وی با اشاره به فرازهایی از رساله حقوق امام سجاد (ع) تصریح کرد: حق حاکمیت به معنای وسیع کلمه که مشتمل بر قضاوت ، سیاست ، تامین امنیت و ... می گردد، بافت و پیکره اصلی حقوق اساسی در جامعه است و امام سجاد در 50 فصل ارائه شده در این رساله ارزشمند بر اجرای این وظایف سترگ و تکالیف خطیر تاکید می فرمایند.

دری نجف آبادی دادرسی منصفانه و ضابطه مند را وظیفه خطیر قضات و نظام دادرسی دانست و گفت: قاضی باید مقید به اجرای عدالت و ملتزم به اصل بی طرفی باشد و در تمامی شئون پروسه رسیدگی قضائی میزان الموازین عدالت را معیار قضاوت قرار دهد و جوسازی ها و تهدیدها و تطمیع و ... را در رای ونظر او بی تاثیر باشد.