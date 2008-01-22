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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۵۵

با تصویب مجلس؛

پرچم عراق تغییر کرد

پرچم عراق تغییر کرد

مجلس نمایندگان عراق امروز با تغییر پرچم این کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع پارلمانی که خواست نامش فاش نشود، گفت: 110 نماینده از مجموع کل 160 نماینده در جلسه امروز حضور یافته و به پرچم جدید رای دادند.

وی افزود: پرچم جدید سه رنگ اصلی قرمز، سفید و سیاه را حفظ کرده اما سه ستاره که سمبل وحدت، آزادی و سوسیالیسم به عنوان اهداف حزب بعث سوسیالیست بود، از آن حذف شده است و عبارت "الله اکبر" که به دست خط صدام نوشته شده بود با خط کوفی بر روی پرچم جدید نوشته شده است.

این منبع پارلمانی گفت: پرچم جدید از فوریه آینده درجریان برگزاری کنفرانس پارلمان های عربی در منطقه کردستان عراق برافراشته خواهد شد.

کد مطلب 625451

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