پرچم عراق تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع پارلمانی که خواست نامش فاش نشود، گفت: 110 نماینده از مجموع کل 160 نماینده در جلسه امروز حضور یافته و به پرچم جدید رای دادند.



وی افزود: پرچم جدید سه رنگ اصلی قرمز، سفید و سیاه را حفظ کرده اما سه ستاره که سمبل وحدت، آزادی و سوسیالیسم به عنوان اهداف حزب بعث سوسیالیست بود، از آن حذف شده است و عبارت "الله اکبر" که به دست خط صدام نوشته شده بود با خط کوفی بر روی پرچم جدید نوشته شده است.

این منبع پارلمانی گفت: پرچم جدید از فوریه آینده درجریان برگزاری کنفرانس پارلمان های عربی در منطقه کردستان عراق برافراشته خواهد شد.