اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 40 پزشک و فیزیوتراپ تیم های ملی درکارگاه آموزشی آشنایی کاربرد طب فیزیکی و توانبخشی کاربردی در ورزش آشنا می شوند. این کارگاه از 3 تا 5 بهمن با هدف آشنایی با هدف افزایش سطح علمی پزشکان و فیزیوتراپ ها با توانبخشی و الکترودیاگنوزیس در محل پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

دوره آشنایی با برنامه ریزی جامع استراتژیک در ورزش برگزار می شود

دوره یک روزه برنامه ریزی جامع استراتژیک در ورزش ویژه روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران سازمان های مرتبط با ورزش کشور روز چهارشنبه درمحل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود. این کارگاه آموزشی از سوی مرکز مدیریت ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و با هدف کسب مهارت و آشنایی مدیران و روسای سازمان های ورزشی کشور در نحوه اجرا و پیاده سازی برنامه استراتژیک در ورزش کشور تشکیل می شود.