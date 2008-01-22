افزایش 107 درصدی اجرای طرح نوسازی اراضی شالیزاری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوه عصر سه شنبه در جلسه کمیته زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در ساری افزود: امسال در سطحی معادل پنج هزار و 206 هکتار از اراضی شالیزاری استان طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: این امر می تواند امکان بهره وری بهینه از اراضی شالیزاری و مکانیزه نمودن زارعت برنج در استان را تسریع نماید.

کاوه با اشاره به اینکه کشت مکانیزه برنج یکی دیگر از پروژه های زراعت برنج در استان بوده است، تصریح کرد: با بهره گیری از 200 دستگاه ماشین آلات نشاء کار در سطح 345 هکتار از اراضی شالیزاری استان میزان کشت مکانیزه در استان به بیش از پنج هزار و 345 هکتار رسیده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی با توجه به سهمیه ابلاغی دفتر برنج بیش از سه هزار و 700 هکتار در قالب هزار و 460 نمونه به آزمایشگاه های خاک شناسی استان ارسال تا با تعیین نیاز خاک مصرف بهینه کودهای شیمیایی، حفظ سلامت تغذیه ای و محیط زیست تامین شود.

این مسئول به نقش مدیریت مزرعه در رعایت اصولی بهزراعی اشاره و آن را از عمده ترین فاکتورهای افزایش تولید در زراعت دانست.

به گفته کاوه، با توجه به سطوح وسیع شالیزارهای استان و به منظور اعمال بهزراعی و مدیریت بهینه مزارع در دومین سال بکارگیری کارشناسان ناظر از 112 نفر در سال گذشته به 1176 نفر در امسال افزایش یافته است.

وی یادآور شد: کارشناسان فوق مجموعا 14 هزار و 101 هکتار از اراضی شالیزاری استان را تحت نظارت دارند.