  1. استانها
  2. مازندران
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۳۴

افزایش 107 درصدی اجرای طرح نوسازی اراضی شالیزاری مازندران

افزایش 107 درصدی اجرای طرح نوسازی اراضی شالیزاری مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: میزان اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری استان در سال جاری نسبت به سال گذشته 107 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوه عصر سه شنبه در جلسه کمیته زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در ساری افزود: امسال در سطحی معادل پنج هزار و 206 هکتار از اراضی شالیزاری استان طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: این امر می تواند امکان بهره وری بهینه از اراضی شالیزاری و مکانیزه نمودن زارعت برنج در استان را تسریع نماید.

کاوه با اشاره به اینکه کشت مکانیزه برنج یکی دیگر از پروژه های زراعت برنج در استان بوده است، تصریح کرد: با بهره گیری از 200 دستگاه ماشین آلات نشاء کار در سطح 345 هکتار از اراضی شالیزاری استان میزان کشت مکانیزه در استان به بیش از پنج هزار و 345 هکتار رسیده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی با توجه به سهمیه ابلاغی دفتر برنج بیش از سه هزار و 700 هکتار در قالب هزار و 460 نمونه به آزمایشگاه های خاک شناسی استان ارسال تا با تعیین نیاز خاک مصرف بهینه کودهای شیمیایی، حفظ سلامت تغذیه ای و محیط زیست تامین شود.

این مسئول به نقش مدیریت مزرعه در رعایت اصولی بهزراعی اشاره و آن را از عمده ترین فاکتورهای افزایش تولید در زراعت دانست.

به گفته کاوه، با توجه به سطوح وسیع شالیزارهای استان و به منظور اعمال بهزراعی و مدیریت بهینه مزارع در دومین سال بکارگیری کارشناسان ناظر از 112 نفر در سال گذشته به 1176 نفر در امسال افزایش یافته است.

وی یادآور شد: کارشناسان فوق مجموعا 14 هزار و 101 هکتار از اراضی شالیزاری استان را تحت نظارت دارند.

کد مطلب 625460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها