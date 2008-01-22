گرفتن سه امتیاز مهم تر از بازی زیبا بود / ایستاده ام تا به قولم عمل کنم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از برتری یک بر صفر تیمش برابر صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران افزود: پس از پایان تعطیلات نیم فصل کارمان را در غیاب 9 بازیکن اصلی که در تمرینات تیم ملی حضور داشتند شروع کردیم که در این بین با توجه به بارش برف در شهر تهران فقط 10 جلسه تمرین کردیم که پنج جلسه از آن داخل سالن برگزار شد و سایر جلسات را در زمین چمنی برگزار کردیم که شرایط مناسبی نداشت.

وی ادامه داد: با این شرایط تنها روی مسائل استقامتی کار کردیم که روی روند بازی امروز تاثیر گذاشت و به همین خاطر در برخی از زمان بازی بازیکنان با افت بدنی روبرو می شدند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش درمصاف با صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: اینکه بازی را بدون گل خورده به پایان رساندیم اتفاق خوبی است. در نیمه دوم نیز حرفه ای بازی کردیم و توانستیم نتیجه بازی را حفظ کنیم. زیرا برای ما شروع نیم فصل دوم با پیروزی مهم بود.

وی در خصوص دلایل نیمکت نشینی سپهر حیدری و حضور باقری ها در ترکیب اصلی گفت: او یکی از خوب های ما در تمرینات بود که با آرامش بازی می کند و می تواند به خط دفاعی ما نظم دهد. با توجه به اینکه نیاز به تغییر در ترکیب احساس می شد سعی کردیم چیدمان دفاعی تیم را عوض کنیم.

قطبی درمورد بازی نه چندان دلچسب تیمش درپاسخ به خبرنگاری که بازی پرسپولیس را تماشاگر پسند نمی دانست گفت: ما برای سه امتیاز بازی کردیم. برای ما خیلی مهم بود که نیم فصل دوم را با پیروزی آغاز کنیم . ضمن اینکه شانس های دیگری را هم داشتیم که نتوانستیم ازآنها استفاده کنیم.

وی غیبت تماشاگران را در بازی نه چندان دلچسب تیمش تاثیر گذار خواند و پیرامون عمکرد صنعت نفت گفت: این تیم استقلال را در تهران شکست داده بود و نتایج خوبی گرفته است. اینکه حریفی چون صنعت نفت را شکست دادیم برای ما پیروزی خوبی بود.

افشین قطبی با رد شایعه کناره گیری اش از سمت سرمربیگری پرسپولیس خاطرنشان کرد: درابتدای حضورم در ایران قول دادم این تیم را قهرمان کنم. درحال حاضر نیزمحکم ایستاده ام تا به قولم عمل کنم.

وی درخصوص شایعه اختلاف نظرش با سایر اعضای کادر فنی گفت: اینکه تیمی 18 هفته صدرنشین بوده نشان می دهد که در این تیم حاشیه و اختلاف نظر وجود ندارد. ما با هم هماهنگی کامل داریم و اگرهم اختلاف نظری هست در خصوص مسائل فنی است.

قطبی در خصوص خروج علیرضا مرزبان از روی نیمکت پرسپولیس گفت: ما سعی می کنیم از تمام توان کادرفنی استقاده کنیم. من احساس کردم حضور چهار مربی روی نیمکت زیاداست. به همین خاطر مرزبان را به روی سکو فرستادم تا از بالا تیم حریف و بازی ما را آنالیز کند و از راهنمایی های او در جریان بازی استقاده کنیم.

سرمربی پرسپولیس با ابراز تعجب از جوی که در فوتبال ایران حاکم است و شایعاتی که پیرامون اختلاف نظر مربیان پرسپولیس مطرح شده است گفت: فوتبال ایران می تواند حرفه ای تر از این باشد. طی شش ماه اخیری که در ایران بودم چیزهایی می شنوم و می بینم که تا امروز ندیده بودم.

وی در خصوص حضورش در تیم ملی گفت: تا آنجا که من می دانم مسئولان فدراسیون فوتبال قصد استفاده از مربی خارجی را دارند و چون من پاسپورت ایرانی دارم نمی توانم سرمربی تیم ملی باشم.