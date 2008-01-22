دهها فلسطینی در گذرگاه مرزی رفح مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاویه حسنین رئیس بخش اورژانس و امداد رسانی فلسطین در وزارت بهداشت فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت: 60 شهروند فلسطینی که اکثرا زن هستند در نزدیک گذرگاه رفح دچار آسیب و چهار فلسطینی به ضرب گلوله زخمی شده اند.



وی افزود: چهار نفر از جمله دو زن که به ضرب گلوله زخمی شده بودند، به بیمارستان منتقل شدند درحالی که اکثریت آسیب دیدگان به خاطر استفاده نیروهای امنیتی مصر از لوله های آپ پاش و همچنین تیراندازی دچار بیهوشی و کوفتگی شده اند.



شاهدان عینی گفتند که صدها جوان و زن تظاهرکننده فلسطینی به درب وردی بخش مصری گذرگاه رفح حرکت کرده و بعد از کنار زدن نیروهای امنیتی مصر که در تلاش برای جلوگیری از ورود آنها به گذرگاه بودند، درب را گشوده و وارد خاک مصر شدند.

به گفته شاهدان عینی، مدت کمی نگذشت که نیروهای امنیتی مصر درب گذرگاه را بستند درحالی که دهها زن و شهروند فلسطینی درطرف مصری گذرگاه باقی ماند و تظاهرکنندگان به سمت بخش فلسطینی گذرگاه بازگشتند.