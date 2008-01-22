  1. بین الملل
  2. سایر
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۲۲

دهها فلسطینی در گذرگاه مرزی رفح مجروح شدند

یک مسئول وزارت بهداشت فلسطین و شاهدان عینی گزارش دادند که درجریان ورود صدها فلسطینی به بخش مصری گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر دهها فلسطینی آسیب دیده و چهار نفر نیز در تیراندازی زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاویه حسنین رئیس بخش اورژانس و امداد رسانی فلسطین در وزارت بهداشت فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت: 60 شهروند فلسطینی که اکثرا زن هستند در نزدیک گذرگاه رفح دچار آسیب و چهار فلسطینی به ضرب گلوله زخمی شده اند.

وی افزود: چهار نفر از جمله دو زن که به ضرب گلوله زخمی شده بودند، به بیمارستان منتقل شدند درحالی که اکثریت آسیب دیدگان به خاطر استفاده نیروهای امنیتی مصر از لوله های آپ پاش و همچنین تیراندازی دچار بیهوشی و کوفتگی شده اند.

شاهدان عینی گفتند که صدها جوان و زن تظاهرکننده فلسطینی به درب وردی بخش مصری گذرگاه رفح حرکت کرده و بعد از کنار زدن نیروهای امنیتی مصر که در تلاش برای جلوگیری از ورود آنها به گذرگاه بودند، درب را گشوده و وارد خاک مصر شدند.

به گفته شاهدان عینی، مدت کمی نگذشت که نیروهای امنیتی مصر درب گذرگاه را بستند درحالی که دهها زن و شهروند فلسطینی درطرف مصری گذرگاه باقی ماند و تظاهرکنندگان به سمت بخش فلسطینی گذرگاه بازگشتند.

کد مطلب 625470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها