برای بررسی صلاحیتها درچارچوب قانون عمل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده عصر امروز در نشستی خبری افزود: در این دوره تلاش کردیم در چارچوب قانون عمل کنیم تا آنچه که قانون به عنوان وظیفه برای هیئت اجرایی تعیین نموده تحقق یابد .

وی تأکید کرد: حذف نام عده ای از لیست داوطلبین به منزله زیر سئوال بردن آنها نیست اما باید قبول کنیم کسانی که در پست خطیر نمایندگی مردم در مجلس قرار می گیرند نیازمند صلاحیت در سطح بالایی هستند .

وی افزود: در بررسی صلاحیت داوطلبین از سیاسی کاری دور بودیم به لحاظ اینکه دولت نهم حزب گرا نبوده و معتقد به کار سیاسی نیست .

محمدزاده گفت: دامنه کاری ما در بررسی صلاحیتها قانون بود نه گرایشها و احزاب یا گروه ها و در انجام این وظیفه قانونی از ملاحظات سیاسی و عمر مدیریتی خود نیز پرهیز کردیم.

استان آذربایجان غربی دارای 14 شهرستان است و 12 کرسی مجلس به این استان اختصاص دارد.