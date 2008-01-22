همه برای قهرمانی پرسپولیس تلاش می کنیم / امیدوارم مشکلات مالی دردسرساز نشود

به گزارش خبرنگارمهر، حبیب کاشانی پس از برتری یک بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران افزود: بعد از تعطیلات نیم فصل، تیم تمرینات خوبی را به صورت فشرده انجام داد و با وجود شرایط جوی نامساعد و غیبت 9 ملی پوش روند آماده سازی تیم به خوبی طی شد.

وی با ابراز خوشحالی از برتری پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان، غیبت تماشاگران در این بازی را تنها نقطه قابل تامل بازی برشمرد و تاکید کرد: پرسپولیس نیم فصل دوم را با پیروزی آغاز کرد که اتفاق خوبی برای ما بود که سعی می کنیم همین روند را حفظ کنیم و کماکان شانس اول قهرمانی باشیم.

حبیب کاشانی درخصوص شایعه اختلاف نظر کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه گفت: روز اول که کارمان را شروع کردیم تمام تلاشمان بر این بود که کادر فنی خوبی داشته باشیم. در همین راستا افشین قطبی و دیگر مربیان انتخاب شدند. در این بین تصمیم گیرنده اصلی افشین قطبی است.

وی ادامه داد: در نیم فصل نخست مسائلی برای تیم ما ایجاد شد که بسیاری از آنها حاشیه ای بود اما برخی از آنها واقعیت داشت. ما نیز اقدام به بررسی این مشکلات کردیم و درهمین راستا تصمیمات انضباطی اتخاذ شد که به اجرا درآوردیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درخصوص مشکلات مالیاتی باشگاه پرسپولیس گفت: طی سالهای 75 تا 82 مدیران باشگاه اقدام به پرداخت مالیات نکرده بودند که همین مسئله باعث دیرکرد پرداخت مالیات مشکلاتی را برای ما بوجود آورد که پلمپ ساختمان باشگاه از آن جمله بود. با این حال نگران این هستیم که با اضافه شدن مالیات سال های 83 تا 85 قطعا مشکلات ما بیشتر از این هم خواهد شد که باید برای آن چاره جویی شود.

حبیب کاشانی در خصوص حل مشکلات باشگاه پرسپولیس در دادگاه عالی حکمیت ورزش گفت: سعی ما بر این بوده تا ارتباط خوبی با این دادگاه ایجاد کنیم تا باور اینکه باشگاه پرسپولیس یک باشگاه متخلف است را تغییر دهیم.

وی با ابراز اطمینان از توان کادر فنی این باشگاه افزود: تمام تلاش ما این است تا شرایطی فراهم آوریم تا افشین قطبی و دیگران مربیان زمینه قهرمانی تیم را فراهم آورند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف با وجود تمام مشکلات مالی اقدام به جذب دو بازیکن جدید کردیم تا خواسته کادر فنی برآورده شود.

حبیب کاشانی در خصوص عقد قرارداد با حسین کعبی گفت: در تماسی که با مدیر برنامه های کعبی داشتم برای عقد قرارداد با این بازیکن مذاکرات خوبی انجام شد و مقرر شد پس از پایان فصل نقل و انتقالات این بازیکن توانمند را به کادر بازیکنان اضافه کنیم. من به شخصه تمام تلاش خود را برای حضور کعبی در پرسپولیس خواهم کرد.