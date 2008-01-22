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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۵۶

انصراف هشت داوطلب انتخابات مجلس در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات مازندران از انصراف هشت داوطلب از نامزدی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

جواد قناعت دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو نفر از داوطلبان حوزه‌انتخابیه ساری، یک نفر از حوزه قائمشهر، جویبار و سوادکوه، چهار نفر از نور و محمودآباد و یک نفر از حوزه انتخابیه نوشهر از ادامه حضور در انتخابات و داوطلبی نمایندگی انصراف دادند.

وی بدون ذکر آماری از تعداد افراد رد صلاحیت شده از مازندران گفت: تعیین صلاحیت‌ها از سوی هیئت‌های اجرایی بر اساس قانون و استعلام از مراکز چهارگانه پس از بررسی ‪ ۱۰‬روزه انجام شده است.

قناعت ادامه داد: قانون شرایط داوطلبان برای نمایندگی مجلس را مشخص کرده است و خواست ما اجرای قانون است.

وی تصریح کرد: بهتر است آماری از تعداد و اسامی رد صلاحیت شده اعلام نشود و اسامی داوطلبانی که مورد تائید قرار گرفته‌اند  نیز در زمان آغاز تبلیغات اعلام خواهد شد.

قناعت گفت: از مجموع داوطلبانی که در مازندران برای مجلس شورای ‌اسلامی ثبت نام کردند، ‪ ۲۰۵‬پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت: افرادی که رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند شکایت خود به همراه مدارک و اسناد مستدل تسلیم مراجع ذیربط کنند.

از دو میلیون و‪ ۹۲۲ ‬هزار و ‪ ۴۳۲‬نفر جمعیت استان، دو میلیون و ‪ ۱۸۵‬هزار و ‪ ۸۹۷‬نفر واجد شرایط حضور در انتخابات هستند.

24 اسفند امسال 12 نماینده استان از 16 شهرستان به خانه ملت راه خواهند یافت.

کد مطلب 625488

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