انصراف هشت داوطلب انتخابات مجلس در مازندران

جواد قناعت دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو نفر از داوطلبان حوزهانتخابیه ساری، یک نفر از حوزه قائمشهر، جویبار و سوادکوه، چهار نفر از نور و محمودآباد و یک نفر از حوزه انتخابیه نوشهر از ادامه حضور در انتخابات و داوطلبی نمایندگی انصراف دادند.
وی بدون ذکر آماری از تعداد افراد رد صلاحیت شده از مازندران گفت: تعیین صلاحیتها از سوی هیئتهای اجرایی بر اساس قانون و استعلام از مراکز چهارگانه پس از بررسی ۱۰روزه انجام شده است.
قناعت ادامه داد: قانون شرایط داوطلبان برای نمایندگی مجلس را مشخص کرده است و خواست ما اجرای قانون است.
وی تصریح کرد: بهتر است آماری از تعداد و اسامی رد صلاحیت شده اعلام نشود و اسامی داوطلبانی که مورد تائید قرار گرفتهاند نیز در زمان آغاز تبلیغات اعلام خواهد شد.
قناعت گفت: از مجموع داوطلبانی که در مازندران برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند، ۲۰۵پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت: افرادی که رد صلاحیت شدهاند میتوانند شکایت خود به همراه مدارک و اسناد مستدل تسلیم مراجع ذیربط کنند.
از دو میلیون و ۹۲۲ هزار و ۴۳۲نفر جمعیت استان، دو میلیون و ۱۸۵هزار و ۸۹۷نفر واجد شرایط حضور در انتخابات هستند.
24 اسفند امسال 12 نماینده استان از 16 شهرستان به خانه ملت راه خواهند یافت.
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