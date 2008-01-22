تقسیم قدرت درپاکستان رخ نخواهد داد/ به کمک امنیتی هیچ کشوری نیازنداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری پاکستان در گفتگویی زنده با شبکه تلویزیونی "فرانس 24" فرانسه درباره علت مخالفت با انجام یک رشته تحقیقات سازمان ملل متحد درباره ترور خانم "بی نظیر بوتو" اظهار داشت: شما زمانی خواستار انجام تحقیقات سازمان ملل می شوید که خود دارای ضعف های بزرگ باشید، اما دستگاه های و نیروهای امنیتی ما همگی از سطح بالایی برخوردارند.

مشرف در زمینه دخالت ارتش در ترور بوتو گفت: ارتش هیچ دخالتی در ترور خانم بوتو نداشته و این کار با هماهنگی القاعده و طالبان انجام شده و هیچ جای شکی در این زمینه وجود ندارد.

خبرنگار فرانس 24 پرسید: درحالی که اکنون شما یک رئیس جمهوری غیرنظامی هستید، آیا از اینکه همچون بوتو مورد حملات انتحاری قرار بگیرید هراسی ندارید؟ که مشرف در پاسخ اظهار داشت: نه من به سرنوشت خود اعتقاد دارم. تدابیر امنیتی به طور کامل صورت می گیرد و ماموران امنیتی من بخوبی وظیفه خود را انجام می دهند اما در عین حال من باید بسیار نسبت به سطح امنیت خود هوشیار باشم و بقیه سرنوشت است که من به آن اعتقاد دارم.

وی همچنین افزود: تمامی تدابیر امنیتی برای بوتو نیز در نظر گرفته شده بود، اما با تمامی این تدابیر وی جان خود را از دست داد و این یک تراژدی بود.

رئیس جمهوری پاکستان در زمینه برگزاری انتخابات آتی در کشورش گفت: مطمئن باشید که انتخاباتی آرام و آزاد در کشور برگزار خواهد شد و تمامی تدابیر برای جلوگیری از تقلب در آن صورت خواهد گرفت.

وی در زمینه تقسیم قدرت با مخالفان در صورت پیروزی آنان در انتخابات پارلمانی آتی اظهار داشت: من رئیس جمهور پاکستان هستم و قانون اساسی این کشور اختیاراتی را به من داده است. من نیز با دولت آتی یک ائتلاف را تشکیل خواهیم داد و پس تقسیم قدرتی صورت نخواهد گرفت.

مشرف همچنین درباره زندانی شدن وکلا، قضات و سیاستمداران در کشورش اظهار داشت: شما اکنون به پاکستان بیائید، هیچ سیاستمداری در زندان های ما حضور ندارد.

رئیس جمهوری پاکستان همچنین تاکید کرد که آزادی مطبوعات در پاکستان اکنون جریان دارد و تمامی روزنامه ها و تلویزیون ها حتی می توانند از دولت و من انتقاد کنند و ما واکنشی نشان نمی دهیم و مردم برای انتقاد از من آزاد هستند.

مشرف درباره اسامه بن لادن گفت: من اکنون نمی دانم که بن لادن کجاست و حالش چطور است. شاید در داخل مرزها باشد و شاید به آنسوی مرزهای پاکستان رفته باشد. من اکنون نمی توانم به شما بگویم که آیا وی اکنون زنده است یا خیر. حدود دو سال پیش از زنده بودن وی خبر دار بودیم، اما اکنون اطلاعی از بن لادن نداریم.

وی درباره موضع خود نسبت به طالبان و القاعده گفت: موضع کنونی ما مبارزه با القاعده و جلوگیری از اعضای طالبان برای ورود به پاکستان است. در زمان حملات 11 سپتامبر این افراد همگی در افغانستان حضور داشتند، اما پس از این حملات و حمله آمریکا، آنان افغانستان را ترک و به پاکستان فرار کردند.

مشرف در ادامه افزود: در پی حضور آنان در مناطق کوهستانی مرزی پاکستان، ارتش ما به آنان حمله کرده و بسیاری را از بین بردند و اکنون نیز گروههای بزرگ طالبان از بین رفته و به گروههای بسیار کوچک تبدیل شده اند.

پاکستان قادر است که امنیت تاسیسات هسته ای خود را بخوبی برقرار کند و ما برای این امر، سیستم های ویژه ای را طراحی کرده ایم

وی همچنین درحالی که انفجارهای انتحاری در روزهای اخیر در پاکستان شدت بیشتری یافته است، احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور را منتفی دانست و گفت: این انفجارها فقط می تواند چند نفر را زخمی یا از بین ببرد، اما هیچ آسیبی به دولت و نظام نمی رساند.

رئیس جمهوری پاکستان در زمینه امنیت زرادخانه هسته ای کشورش و نگرانی اروپایی ها در این زمینه گفت: پاکستان قادر است که امنیت تاسیسات هسته ای خود را بخوبی برقرار کند و ما برای این امر، سیستم های ویژه ای را طراحی کرده ایم.

وی همچنین در زمینه راهبردهای خود برای مبارزه با القاعده و طالبان گفت: در حال حاضر، اعضای القاعده بسیار کم شده اند به طوری که دیگر قابل مشاهده نیستند تا بتوانیم به آنان حمله نظامی کنیم.

مشرف همچنین اطمینان داد که عاملان ترور بوتو را دستگیر و خواهد کشت.

رئیس جمهوری پاکستان همچنین ضمن قدردانی از همدردی "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در پی ترور خانم بوتو ، از وی برای دیدار رسمی از پاکستان دعوت به عمل آورد.